Wilders: kaarten zijn al geschud, er komt een vierde kabinet Rutte

Partijleider Geert Wilders van de PVV verwacht dat er een kabinet gaat komen onder leiding van Mark Rutte. „De kaarten zijn al geschud”, zei hij dinsdag na het gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Volgens Wilders is de formatie nu vooral een „politieke poppenkast”. „Terwijl we nu al weten dat het CDA, VVD en D66 samen gaan werken”, zei Wilders. De vraag is volgens hem alleen of de ChristenUnie wordt vervangen door GroenLinks of de PvdA.

Wilders is slechts een half uur in gesprek geweest met informateur Hamer. „Ik heb gezegd dat er volgens mij niet veel gaat veranderen. Er wordt voorgesorteerd op Rutte IV. Een centrumrechts kabinet met meer immigratie, meer criminaliteit en meer Europa. Dat gaat er komen en dat is niet wat de Nederlandse kiezer wil.” Een rol voor zichzelf bij een regeerakkoord op hoofdlijnen, ziet hij niet. „De partijen hebben ons ongeveer allemaal uitgesloten. Goede voorstellen zullen we steunen. Maar in beginsel gaan we keiharde oppositie voeren”, aldus Wilders.

De politicus heeft drie onderwerpen met Hamer besproken die hij belangrijk vindt. Zo wil hij dat Nederlands geld voor „onze mensen en onze bedrijven” blijft en bijvoorbeeld niet naar de Europese Unie gaat. Ook heeft hij aangegeven dat immigratie verder beperkt moet worden. Daarnaast wil de PVV-leider dat er een plan komt om de ziekenhuiszorg te stutten. „Meer verpleegkundigen voor de ic-afdelingen, meer plekken op de ic’s. Dat zijn de dingen die moeten gebeuren.”

LamyaeA Lamyae Aharouay Wilders: ,,De NL kiezer heeft centrumrechts sterker gemaakt en toch gaat centrumlinks er komen.” Hij zegt zo’n kabinet niet te zullen steunen, behalve bij ,,goede voorstellen: beperken van immigratie, het stoppen van geld in NL ipv Europa en investeren in de zorg.” 18 mei 2021 @ 15:08 Volgen

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Kaag wil kabinet met VVD, PvdA, GroenLinks en CDA