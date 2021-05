Marianne van Leeuwen, als eerste vrouw, in beeld voor hoogste post KNVB

Marianne van Leeuwen (1961) is de enige overgebleven kandidaat voor de opvolging van directeur betaald voetbal Eric Gudde, bij de KNVB. Dat bevestigen meerdere ingewijden rond het selectieproces. Zij zou daarmee de eerste vrouw op een toppositie worden bij de voetbalbond. Van Leeuwen zou eerder ook in beeld zijn geweest voor het voorzitterschap van de KNVB.

Marianne van Leeuwen. Foto Lex van Lieshout/ANP

Van Leeuwen is sinds 2014 voorzitter van AVV Zeeburgia, een Amsterdamse club met spelers van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Afrikaanse komaf. Na het racistische incident met Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira, in 2019, riep zij op tot meer aandacht voor racisme in het amateurvoetbal. Zeeburgia heeft de afgelopen jaren te maken gehad met meerdere racistische incidenten. Haar benoeming zou een teken zij dat het de voetbalbond ernst is met het oplossen van dit hardnekkige probleem. Van Leeuwen maakte zich bij haar club ook hard voor een meiden- en vrouwenafdeling.

Nevenfunctie

Het voorzitterschap van Zeeburgia is een nevenfunctie voor Van Leeuwen, die commissaris is van Sligro Food Group en Technische Unie, voorzitter van de rvc van Van Egmond Groep en oud-topvrouw van Reed Business. Ook is zij sinds 2017 lid van de Sportraad Amsterdam.

Van Leeuwen volgde een studie rechten aan de Universiteit Leiden en deed daarna vervolgopleidingen aan Harvard Business School en Nyenrode Business Universiteit.

Gevraagd naar het verschil tussen het leiden van een voetbalclub en een groot bedrijf zei zij in 2019 tegen Management Scope: „In een bedrijf kun je als baas knopen doorhakken, een vereniging is van de leden. Als voorzitter kun je wel richting aangeven maar heb je eigenlijk helemaal niet zoveel te vertellen.”