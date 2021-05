Rutte wil zo snel mogelijk een kabinet, het liefst met CDA

Ook partijleider Mark Rutte van de VVD wil spoed maken met de vorming van een nieuw kabinet. Of dat voor de zomer al lukt, zoals Sigrid Kaag (D66) graag wil, weet hij niet. Maar het zou „heel mooi” zijn, zei Rutte na afloop van zijn gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Rutte wil het liefst een kabinet vormen met het CDA. Ook D66 hoort daar wat hem betreft bij, als een van de grote winnaars van de verkiezingen. Over samenwerking met andere partijen wilde hij zich niet uitlaten.

Rutte schoof dinsdag als laatste in de Stadhouderskamer aan bij informateur Hamer. In dat gesprek heeft hij vooral over de inhoud willen praten, zei hij. Onder andere over het herstel na de coronacrisis. Het huidige demissionaire kabinet gaat wat Rutte betreft over de herstelpakketten, maar het bredere herstel is iets voor het nieuwe kabinet. De vraagstukken daarvoor hoeven niet in detail uitgewerkt te worden zei hij, waarmee ook Rutte voor een regeerakkoord op hoofdlijnen lijkt te zijn.

Een kabinet zonder Rutte lijkt niet aan de orde. „Als VVD doen we graag mee en als we meedoen, leveren we de premier. Dat ben ik.” De partij gaat anders in de oppositie, zei hij. Een nieuwe bestuurscultuur is wat hem betreft ook niet alleen een „VVD-probleem”. „Door de grote fouten die ik zelf heb gemaakt, vond ik dat het aan mij was om een eerste voorzet te geven”, zei Rutte. Maar de oppositie moet ook met eigen ideeën komen, vindt hij.

LamyaeA Lamyae Aharouay Rutte zei weinig. Hij had het over het belang van ,,spoed maken”. ,,Voor de zomer zou mooi zijn.” Wie met wie? ,,Zo ver ben ik nu niet. Laat ik me beperken tot het feit dat we graag met het CDA willen werken.” Heeft sinds de Nieuwsuuruitzending geen contact met Omtzigt gehad. 18 mei 2021 @ 17:37 Volgen

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

