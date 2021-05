Ploumen gaat alleen in een kabinet zitten met GroenLinks

Lilianne Ploumen van de PvdA heeft dinsdag herhaald dat ze niet in een kabinet gaat zitten zonder GroenLinks. Ploumen wil een zo progressief mogelijk kabinet, zei ze na het gesprek met informateur Mariëtte Hamer.

Het vertrouwen van Ploumen in Mark Rutte (VVD) is niet beter geworden, zei ze. „Vorige week heeft hij een aantal voorstellen gedaan die ik al onder de maat heb gekwalificeerd. Het is aan Rutte om het vertrouwen te herstellen.” Tijdens het gesprek van Ploumen met Hamer is het gegaan over de nieuwe bestuurscultuur, die de politiek wil. „Dat moeten mensen echt gaan merken”, vindt Ploumen. „De overheid moet veel meer naast mensen gaan staan. Het idee van wantrouwen moet van tafel. De overheid moet er zijn voor de mensen.”

Ploumen heeft met Hamer vooral gepraat over wat er op korte termijn in een herstelplan moet. „Wat ons betreft is dat investeren in woningbouw en onderwijs, veel kinderen hebben achterstanden opgelopen”, zei Ploumen. Ze wil ook dat er uitzicht op werkgarantie is voor mensen die werkloos raken. Daarnaast pleit ze voor steun aan getroffen sectoren door de coronacrisis, zoals kunst en cultuur en toerisme. Ploumen vindt dat het tijd is om te investeren.

Ploumen blijft herhalen dat de gesprekken ,,langs de inhoud'' moeten lopen en dat ze de 'radicale' plannen van Rutte ,,ondermaats'' vindt. Met het risico dus dat ze wekenlang over de inhoud praat en vervolgens aan het eind toch niet mee wil doen omdat Rutte er nog zit? — Lamyae Aharouay (@LamyaeA) May 18, 2021

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

