Ouwehand laakt Rutte, Segers zet deur weer op een kier

In de Stadhouderskamer op het Binnenhof ontvangt informateur Mariëtte Hamer dinsdag de fractieleiders van de acht grootste partijen in de Tweede Kamer. Dinsdag waren ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers en Ester Ouwehand (Partij voor de Dieren) als eersten aan de beurt. Ouwehand toonde zich na het gesprek met Hamer direct zeer kritisch over Rutte; Segers toonde zich ook niet bijster enthousiast over kabinetsdeelname onder de VVD’er, al was hij minder uitgesproken dan eerst.

Volgens Ouwehand kan het vertrouwen in de politiek niet worden hersteld door iemand „die de Kamer voorliegt en in de verkenningsgesprekken heeft geprobeerd een kritisch Kamerlid weg te manoeuvreren”, zei ze over Rutte. Ze zag te weinig zelfreflectie bij Rutte. „Willen we uit de crisis komen, dan is vertrouwen cruciaal.” Over de nieuwe regering zei de leider van de Partij voor de Dieren dat die het economisch herstelbeleid na de coronapandemie moet koppelen aan de gestelde klimaatdoelen, de stikstofcrisis en het verbeteren van de biodiversiteit.

ChristenUnie-leider Segers herhaalde na zijn gesprek met informateur Mariëtte Hamer dat hij voor zijn partij een rol in de oppositie weggelegd ziet. „Er zijn negen partijen voor ons. Het duurt lang voordat wij aan de beurt zijn”, aldus Segers, die kabinetsdeelname niet helemaal uitsloot en zei „geen principiële bezwaren te hebben” tegen meeregeren. „Maar ik kan me geen scenario voorstellen waarin wij echt nodig zijn.” Ook zei de ChristenUnie-leider voor een minderheidskabinet te zijn, omdat die de relatie tussen Kamer en kabinet zou kunnen versterken.

Segers pleit voor een „geloofwaardige breuk met de vorige periode”, waarin de ChristenUnie als kleinste partij meeregeerde. Begin april sloot hij nieuwe kabinetsdeelname onder leiding van premier Mark Rutte (VVD) uit, omdat hij in Rutte de belichaming zag van de gesloten bestuurscultuur. Nadien kwam hij daar voorzichtig op terug, door te stellen dat de politieke cultuur „niet valt of staat met een man”. Dinsdag zei Segers „goede gesprekken” met de VVD-leider te hebben gevoerd, maar „dat betekent niet dat we verder kunnen gaan alsof er niks gebeurd is”.

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

