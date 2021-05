Onderzoek naar oud-gedeputeerde Limburg om schending integriteit

De provincie Limburg doet onderzoek naar een mogelijke integriteitsschending door voormalig gedeputeerde Eric Geurts (PvdA). Dat heeft waarnemend commissaris van de koning Johan Remkes dinsdag in een brief gemeld aan Provinciale Staten.

Geurts, tegenwoordig burgemeester van de Limburgse gemeente Beekdaelen, deed als portefeuillehouder toezicht en handhaving in 2019 een toezegging aan een bedrijf in Brunssum dat een opgelegde dwangsom van 360.000 euro niet door de provincie zou worden geïnd, schrijft Remkes. Ambtenaren hebben daarvan nu bij hem „formeel melding” gemaakt, aldus de commissaris.

Plasticverwerker

De melding wordt door een extern adviseur onderzocht. Volgens Remkes gaat het om „een voortoets”.

Het bedrijf dat de dwangsom toch kreeg opgelegd, verhuurt een loods aan een plasticverwerker die al jaren voor overlast in de omgeving zorgt. In een procedure tegen de provincie beroept de verhuurder zich nu op de eerdere toezegging van de voormalig gedeputeerde.

Remkes zei vorige week dinsdag in een persgesprek al dat er bij hem een aantal zaken onder zijn aandacht is gebracht. Remkes: „Daar ben ik zelf mee bezig, omdat deze om redelijk spoedige besluitvorming vragen.” Inhoudelijk wilde hij daarover geen mededelingen doen.

Bestuurscrisis in Limburg

In Limburg tapte afgelopen maand het complete college van Gedeputeerde Staten op. Aanleiding voor de bestuurscrisis waren de onthullingen in NRC over integriteitsschendingen rond landschapsstichting IKL, die door de provincie gesubsidieerd wordt. De directeur van deze stichting, ex-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen, moest ook opstappen. Voorzitter van de raad van toezicht van IKL, Dieudonné Akkermans, trad af als burgemeester van Eijsden-Margraten.

Remkes kondigde vorige week een groot onderzoek aan naar mogelijke misstanden bij het provinciebestuur, de 31 gemeenten en een waterschap. Hij riep iedereen op via een meldpunt komende maanden nog onbekende integriteitskwesties door te geven aan een onafhankelijke commissie.