Nieuwe DUP-leider is een aartsconservatieve ervaren rot

De Noord-Ierse politicus Edwin Poots (55) is een man met uitgesproken religieus-conservatieve denkbeelden. De nieuwe voorzitter van de Democratic Unionist Party (DUP) denkt dat de aarde vierduizend jaar oud is, hij was er lang op tegen dat homoseksuele mannen bloed doneerden en wilde ook niet dat homostellen kinderen adopteren.

Voor de Europese Unie zijn vooral Poots’ opvattingen over grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk van belang. Poots is een uitgesproken tegenstander van het Brexit-protocol over Noord-Ierland, waarin de EU en het VK geregeld hebben dat er grenscontroles komen in de Ierse Zee. De DUP, die streeft naar een zo hecht mogelijke band met het VK, ziet het akkoord dat de regering-Johnson sloot als verraad. Een deel van de onlusten in Belfast, begin april, zouden kunnen worden teruggevoerd op onvrede over het Protocol.

De DUP moest op zoek naar een nieuwe voorzitter nadat Arlene Foster tot aftreden werd gedwongen als premier en partijvoorzitter. Haar positie was onhoudbaar geworden, omdat ze zich onvoldoende tegen het Protocol had verzet en ze een te nauwe politieke band zou hebben met de man die ervoor verantwoordelijk was, Boris Johnson.

Poots werd afgelopen weekeinde aangewezen als nieuwe partijvoorzitter, maar hij ambieert het premierschap niet. Hij is nu minister van Landbouw en verantwoordelijk voor de grenscontroles op voedingswaren tussen Noord-Ierland en het VK waar hij zo op tegen is. Afgelopen winter liet hij grenscontroles in de haven van Larne al eens stilleggen. Aanvankelijk weigerde hij ook mee te werken aan de bouw van douanegebouwen, maar later accepteerde hij, volgens The Irish Times, dat er juridische verplichtingen waren.

Door de Brexit is de politiek gevoelige grens tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland een EU-buitengrens geworden. Om te voorkomen dat er langs die grens weer grensposten en -controles zouden komen die oude wonden openrijten, kwamen EU en VK overeen dat controles tussen Noord-Ierland en het VK uitgevoerd moeten worden: de grens kwam in de Ierse Zee te liggen. Eigenlijk zouden de controles per 1 april moeten beginnen, maar het VK verschoof die deadline naar oktober. De EU ondernam daarop juridische stappen. Johnson zit nu klem tussen Brussel en Belfast.

Edwin Poots, opgeleid als agrariër, zit al drie decennia in de politiek. Zijn vader was een van de oprichters van de DUP. Zelf werd hij in 1981 lid nadat een parlementariër uit Ulster, Robert Bradford, was vermoord.

Poots baarde afgelopen jaar opzien door zijn verzet tegen lockdowns als antwoord op het coronavirus.