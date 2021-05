NDC verkoopt week- en nieuwsbladen toch niet

Alle 33 noordelijke week- en nieuwsbladen blijven behouden bij NDC mediagroep. Dat maakt hoofdredacteur van NDC, Evert van Dijk, dinsdag aan NRC bekend. Begin april kwam naar buiten dat NDC de titels uit drie noordelijke provincies, Flevoland en de kop van Overijssel in de etalage had gezet.

NDC-topman Koos Boot zei toen tegen RTV Noord dat de voorkeur uitging naar een koper die alle bladen in zijn geheel zou overnemen. Maar zover is het niet gekomen, zegt Van Dijk. „We hebben gesprekken gevoerd met zo’n twintig partijen – rijp en groen door elkaar – maar die voldeden niet aan onze voorwaarden.”

Aanleiding voor de mogelijke verkoop was de overname van het noodlijdende NDC door de Belgische uitgeverij Mediahuis, uitgever van onder meer NRC en De Telegraaf. Ondanks grote reorganisaties leidt NDC al jaren een miljoenverlies. De eerdere aankondiging van honderd ontslagen bij NDC gaat wel door, maar staat los van de situatie bij de week- en nieuwsbladen.

Genoeg rendement

Uit onderzoek van NDC blijkt dat de week- en nieuwsbladen genoeg rendement halen om de komende jaren toch behouden te blijven. Terwijl de advertentie-inkomsten in de drie jaren voor de coronacrisis gemiddeld met 7 procent daalden, en vorig jaar zelfs met 16 procent, aldus Van Dijk. „NDC zou bij een verkoop van de bladen meer omzet verliezen dan kosten besparen.” Van Dijk verwacht bij gelijke omstandigheden de komende twee tot drie jaar een positief rendement voor de 33 titels samen.

Maar dat betekent niet dat er bij de week- en nieuwsbladen niks gaat veranderen. „We willen meer focus op de weekbladen en ons portfolio optimaliseren”, zegt Van Dijk. Dat kan betekenen dat er alsnog titels van de hand gaan en verspreidingsgebieden of oplages kleiner worden.

Daarnaast moet de digitale positie van de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden worden versterkt. In plaats van 33 verschillende sites, zullen veel titels in de toekomst direct doorverwijzen naar de sites van de dagbladen. „We willen niet dat mensen naar de site van het Sneeker Nieuwsblad gaan voor lokaal nieuws, maar naar LC.nl/sneek”, zegt Van Dijk. LC.nl is de homepage van de Leeuwarder Courant. „Dat worden de hotspots voor lokaal nieuws, familieberichten en vacatures, terwijl mensen daar ook in aanraking komen met regionaal nieuws en onze premium-artikelen.”

Lees ook dit achtergrondartikel over de Meppeler Courant : Kom in Meppel niet aan met nieuws uit Steenwijk