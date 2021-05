Meer dan 52.000 Palestijnen dakloos door luchtaanvallen op Gaza

Meer dan 52.000 Palestijnen zijn tot nu toe dakloos geraakt door de raketaanvallen van Israël in de Gazastrook. Dat meldt het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties (OCHA) dinsdag. Zo’n 47.000 mensen zijn opgevangen in door de VN geleide scholen. Volgens de organisatie zijn 132 gebouwen compleet verwoest en 316 flink beschadigd, waaronder zes ziekenhuizen en negen zorgcentra. Ook is een waterzuiveringsinstallatie geraakt, waardoor 250.000 mensen geen toegang hebben tot drinkwater.

Sinds vorige week maandagavond bestookt de Palestijnse militante beweging Hamas Israël met raketten, dat daarop raket- en luchtaanvallen uitvoert op de Gazastrook. Volgens de laatste cijfers van persbureau AP zijn tot nu toe minstens 212 Palestijnen bij de luchtaanvallen om het leven gekomen, onder wie 61 kinderen en 36 vrouwen. Ook zijn veertienhonderd mensen gewond geraakt. Aan Israëlische zijde vielen twaalf doden. Onder hen zijn ook twee Thaise arbeiders die dinsdag aan het werk waren in een inpakfabriek, toen een raket insloeg in het gebouw.

Israël heeft een grensovergang naar de Gazastrook geopend voor humanitaire hulp, een besluit dat wordt toegejuicht door de Verenigde Naties. Wel roept OCHA op een extra doorgang te creëren. Een woordvoerder meldt aan persbureau Reuters dat de VN voedsel en andere hulp bieden aan dakloos geraakte families, op momenten dat de situatie veilig is. De WHO zegt dat er een groot tekort is aan medicijnen en een risico op de verspreiding van het coronavirus door drukte in de noodopvang. De Duitse minister van buitenlandse zaken Heiko Maas zegde dinsdag 40 miljoen euro toe voor de humanitaire hulp in de Gazastrook.

Dinsdag riep de Amerikaanse president Joe Biden de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op tot een staakt-het-vuren, nadat eerder al andere landen de aanvallen van beide kanten veroordeelden. Mensenrechtenbeweging Amnesty International dringt in een verklaring aan op een onderzoek in te stellen naar het handelen van Israël. De aanvallen op Palestijnse woningen zouden volgens de organisatie kunnen worden gezien als oorlogsmisdrijven. Het Israëlische leger stelt haar raketten enkel te richten op militaire doelen.

Persbureau Reuters meldt dat Egypte 500 miljoen dollar beschikbaar stelt voor de wederopbouw van huizen in de Gazastrook. President Abdel Fattah al-Sisi deed die toezegging dinsdag na een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron en koning Abdullah van Jordanië in Parijs.