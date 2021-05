Marijnissen sluit deelname aan kabinet onder leiding Rutte weer uit

De SP gaat een kabinet onder leiding van Mark Rutte niet aan een meerderheid helpen. Dat zei partijleider Lilian Marijnissen dinsdag na haar gesprek met informateur Mariëtte Hamer. „Hij heeft de afgelopen tijd niet laten zien waarom we nu ineens wel vertrouwen in hem zouden hebben.”

Marijnissen toonde zich tevreden over haar gesprek met Hamer. „Het is veel over de inhoud en onze ideeën gegaan. Het eerste punt dat ik heb gemaakt is dat de SP vindt dat de formatie en de informatiegesprekken veel breder getrokken moeten worden dan alleen het herstel- en transitiebeleid over corona.” Het lijkt haar niet goed om alleen daarover te praten en andere problemen door te schuiven. Hamer heeft volgens Marijnissen „beloofd” om dat in de volle breedte te bespreken.

Marijnissen wees naar de toeslagenaffaire. „Dat is geen natuurverschijnsel, dat is een van de uitwassen van een politiek systeem. Waarin lonen zo laag zijn dat mensen zonder toeslagen niet rond kunnen komen. Het is veel fundamenteler dan alleen een discussie over het toeslagenstelsel.”

Gevraagd naar coalitiedeelname zei Marijnissen dat de SP „bescheidenheid” past. „We hebben de verkiezingen niet gewonnen. Het is aan de winnaars om het voortouw te nemen.” Wel zei ze het kwalijk te vinden dat twee maanden na de verkiezingen de formatie verder weg lijkt dan ooit.

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

