Koninklijk interview bleef ruim binnen de grenzen

Bijna twintig jaar getrouwd met een Hollander, maar het leren van het woord ‘schalks’ was er niet van gekomen. Matthijs van Nieuwkerk breidde de woordenschat van koningin Máxima maandag uit naar aanleiding van een foto van Willem-Alexander die in haar werkkamer staat. Daarop keek de vorst schalks, vond de tv-interviewer, maar dat woord viel plat in op de paleisvloer. Later bleek ook nog dat de koninklijke schalksheid zich had geopenbaard toen de vorst zonder zijn vrouw op stap was.

Intussen had Máxima zelf haar hoofd niet onschalks scheef gehouden toen ze Van Nieuwkerk in de paleishal ontving, alwaar een uit paardenbloempluis en ledlampjes opgebouwde „krankzinnige lamp” (Van Nieuwkerk) de aandacht trok. De koningin zelf vond het ding „echt heel gaaf”. Eenmaal geland in het werkvertrek, leverde de interviewer kortstondig strijd met een kikkertje in zijn keel, waarna hij zijn verjaardagscadeau overhandigde: een bundel van de communistische Chileense Nobelprijswinnaar Pablo Neruda, die in 1973 twee weken na de staatsgreep van Augusto Pinochet overleed onder onopgehelderde omstandigheden. Máxima las Neruda voor in het Spaans en gaf Van Nieuwkerk op haar beurt een bundel van Louise Glück. Poëzie op prime time in het land van de koekhappers – dat was een bonuspunt voor het koninklijk interview met de vijftigjarige Máxima Zorreguieta.

Koninklijke tranen

Het gesprek zal minder lang herinnerd worden dan de twee recente uitglijders die Van Nieuwkerk ter sprake bracht: de vakantie en de speedboot. Over de afgebroken gezinstrip naar Griekenland in coronatijd zei Máxima dat deze „niet solidair” was, maar ook dat zij en haar man nu eenmaal graag „denken in mogelijkheden”. De speedboot van twee miljoen euro die het gezin aanschafte was iets „wat mijn man heel graag wilde”. De door Van Nieuwkerk genoemde filippica’s van cabaretier Youp van ’t Hek leken geen indruk te hebben gemaakt. Wellicht beschouwt de geboren Argentijnse Van ’t Hek als de voortzetting van het fierljeppen met andere middelen.

Van Nieuwkerk bonsde stevig op de poort van de koninklijke tranen. Eerst door beelden van de tangotraan op haar bruiloft te tonen („Het was muzíek! Kijk: al mijn vriendinnen huilen, daar achter mij!”), daarna door Máxima’s overleden jongere zusje Inés ter sprake te brengen. Driemaal vroeg Van Nieuwkerk ernaar, driemaal boog Máxima haar antwoord van het verdriet en de spijt van de familie naar de noodzaak om depressie bij jonge mensen te herkennen. Pas toen het over de begrafenis was gegaan, waar Máxima Knockin’ On Heaven’s Door van Bob Dylan zong, pakte de koningin een zakdoekje.

Holistische aanpak

Máxima maakte af en toe een aantekening en weigerde te klagen over het leven in een glazen huis of de „principiële” keuze van de Nederlandse regering om haar vader te weren van haar bruiloft. Wanneer ze over haar werk praatte, ging de intensiteit omhoog en haalde de econome een DWDD-waardig spreektempo. Ze besprak onder meer microkredieten, de beschikbaarheid van financiële diensten en de noodzaak van een ‘holistische aanpak’ bij schuldsanering: „We denken te veel in potjes, terwijl we moeten beginnen bij de mensen.” Toen het over ambitieuze vrouwen ging, balde de vorstin haar vuisten.

Van Nieuwkerk voerde het gesprek oplettend, zonder de grenzen van het protocol op te zoeken – later in Op1 gaf Jeroen Pauw een aardige impressie van hoe zijn collega het zou hebben aangepakt als hij de vrijheid had gevoeld om werkelijk dóór te vragen. Van Nieuwkerk besloot het interview met een vraag over Willem-Alexander. Máxima zei vol gevoel: „Hij is mijn anker.” Een beeldspraak waardoor je toch die vermaledijde speedboot weer voor je zag.