Hoekstra welwillend over kabinetsdeelname ‘als er inhoudelijk een verhaal is’

CDA-leider Wopke Hoekstra toonde zich dinsdag een stuk welwillender over een kabinetsdeelname van zijn partij in vergelijking tot de eerdere formatiegesprekken. Hoekstra kan zich „zeer wel” voorstellen dat het CDA de coalitie in gaat, hoewel hij datzelfde zei over plek in de oppositie. Regeringsdeelname zal het CDA volgens Hoekstra „afhankelijk maken van met wie dat is, en waar we afspraken over kunnen maken.”

De belangrijkste politieke thema’s noemde Hoekstra een eerlijke economie, een veilige samenleving en een betrouwbare overheid. „Als er inhoudelijk een verhaal voor is, zullen we deelnemen aan een nieuwe coalitie”, sprak de CDA’er. „Dat beslissen wij met de vijftien leden van de CDA-fractie. We zullen met de gehele fractie besluiten of we de oppositie of coalitie ingaan. Beide smaken zijn goed voorstelbaar.”

Op de vraag of hij aanschuift bij eventuele inventariserende gesprekken met PvdA en GroenLinks zei hij nu nog niet „te gaan pimpampetten”. Bij het formeren van een nieuw kabinet opperde Hoekstra om naast de twee linkse partijen ook de ChristenUnie, SGP, SP en JA21 te betrekken. De CDA’er maande de partijen om met „gezwinde spoed” met de formatie aan de slag te gaan. „De tragiek van de afgelopen maanden is dat Den Haag met zichzelf bezig is geweest. Veel mensen thuis zullen denken: vooruit met de geit.”

LamyaeA Lamyae Aharouay Hoekstra: ,,ik heb steeds gezegd dat ik mij zeer wel kan voorstellen dat wij als CDA in de oppositie gaan, maar ook dat ik me zeer wel kan voorstellen dat wij deelnemen in een volgend kabinet.” (Heb ik eigenlijk niet eerder zo gehoord, hij zei steeds dat het niet aan het CDA was) 18 mei 2021 @ 10:30 Volgen

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

