Hoe het songfestival ‘uit de kast’ kwam

Vanavond is de aftrap van het songfestival in Rotterdam. NRC-redacteur Frank Huiskamp ging op zoek naar een antwoord op de vraag waarom het songfestival al decennia zo belangrijk is voor de homogemeenschap. En hij onderzoekt waarom het jarenlang dúúrde voor hij het evenement, met al zijn toeters en bellen, zelf écht kon omarmen.