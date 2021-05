Hoe duur is kernenergie?

Het lijkt een simpele vraag: hoe duur is kernenergie? Maar dat is het niet. Niet voor niets wordt er veel gedebatteerd over wat nou precies die kosten van kernenergie zijn. Zowel door de voorstanders als door de tegenstanders. Critici noemen kernenergie onbetaalbaar en supporters wijzen er juist op dat nucleaire stroom uiteindelijk goedkoop is. Waarom is het eigenlijk zo gecompliceerd om de kosten van kernenergie te berekenen? Hoe berekent het Planbureau voor de Leefomgeving die kosten? En hoe kunnen we nu al weten wat de kosten over 50 jaar zijn?