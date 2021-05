Het nieuwe uitje gaat door de drive-thru

Op een parkeerplaats in Hazerswoude neemt Menno de Jong (37) een hap uit een aardbei met groene chocola en regenboogspikkels. Op de achterbank van zijn auto slurpt zijn tienjarige dochter aan een aardbeiensmoothie, met op haar schoot wafels met aardbeien, chocola en slagroom. Drie kwartier hebben ze gereden, vanuit Haarlem, naar Aardbeien Drive In Hazerswoude. „Je moet toch wat bedenken om de kleine tevreden te houden”, zegt De Jong. De miezerregen tikt zachtjes op het grijze autodak. „Nu hebben we ondanks corona een leuk uitstapje in het weekend.”

Bij de aardbeiendrive-in staan auto’s in de rij te wachten tot ze een witte festivaltent binnen mogen rijden. In de tent staat een toonbank met een vitrine vol chocoladeaardbeien, wafels en donuts. Het aanbod komt in allerlei kleuren chocolade en met toppings als suikerhartjes en minimarshmallows. Aan het begin van de toonbank bestellen passagiers vanuit de auto, aan het einde betalen ze en daarna krijgen ze door het autoraampje de bestelling aangereikt. Op het grijze asfalt van een industrieterrein wordt die vervolgens opgegeten.

De drive-in, ook wel drive-thru genoemd, is in opkomst in Nederland. Veel bedrijven startten een drive-thru uit noodzaak vanwege de coronarestricties. Van restaurants en ijssalons tot bouwmarkten en tuincentra: overal in het land kon je er opeens coronaproof vanuit de auto terecht. Inge Vreuls en haar man Arnold Westmaas begonnen hun aardbeiendrive-in ook uit noodzaak. „Normaal staan we met onze lekkernijen op festivals en evenementen, maar die gingen allemaal niet door”, zegt Vreuls. „Dan moet je iets anders bedenken als ondernemer.” En zo huurden ze een parkeerplaats van een beurshal, waar toch alles stilligt.

Net de Efteling

Toen winkels en terrassen weer open mochten, sloten sommige drive-thru’s weer. Maar dat geldt lang niet voor allemaal. Vreuls en Westmaas zijn nu een jaar open, maar zijn niet van plan hiermee te stoppen als de evenementen weer beginnen. „Dat zou zonde zijn”, zegt Westmaas, leunend tegen een enorme plastic aardbei. „Mensen komen vanuit het hele land hiernaartoe gereden. We zijn net de Efteling: mensen staan vaak een uur in de rij, voor een attractie van drieënhalve minuut.”

Hazerswoude is niet de enige aardbeiendrive-thru in het land. Zo is er bijvoorbeeld ook een te vinden in Rotterdam, Uden en Geldermalsen. En dan zijn er nog tal van andere drive-thru’s. Bijvoorbeeld in Zoetermeer voor cupcakes en donuts, in Maarssen voor pannenkoeken en in Den Haag voor kip en kreeft.

Een belangrijke reden voor het succes van drive-thru’s is sociale media. Veel bijzondere uitstapjes vielen er de laatste maanden niet te maken, terwijl influencers en vloggers continu content nodig hebben voor op hun online kanalen. Drive-thru’s voorzien in die behoefte”, zegt trendanalist Christine Boland. Ze zorgen voor een nieuw soort uitje én mooie plaatjes voor op sociale media. Daar willen mensen best een uur voor in de rij staan.” Eerst kenden we de drive-thru alleen van fastfoodketens. Boland: „Maar sinds corona zien we dit concept juist bij producten die over the top en instagrammable zijn, zoals die mooie aardbeien. En de treurige parkeerplaats waar die worden opgegeten, wordt natuurlijk niet gepost.”

Thea van Donk en haar gezin uit Lekkerkerk zijn ook via sociale media bij de aardbeiendrive-in beland. „Mijn dochters zagen dat een influencer hier was geweest en wilden er toen ook heen”, zegt ze. Die influencer was Don de Jong, die meer dan een miljoen volgers op YouTube heeft. Van Donk: „Dit weekend zouden we eigenlijk met z’n allen naar een hotel gaan, maar daar moet je nog steeds eten op je kamer. Daar hadden we geen zin in, dus hebben we iets anders bedacht.” Samen met een ander gezin, twee vriendinnen van de kinderen, en de hond zijn ze met twee auto’s hiernaartoe gereden. De groep heeft bijna het hele assortiment besteld. „De foto’s ervan gaan zo op Instagram”, lacht Van Donk. Een waterig zonnetje breekt door. Als haar dochters hun aardbeien op hebben, zetten ze hun mobiel tegen een autoband en beginnen dansjes voor op TikTok te doen.

De nieuwe standaard zal de drive-thru niet worden, maar het concept kan zeker overleven, denkt trendanalist Boland. „Het is het zoveelste Amerikaanse verschijnsel dat overwaait naar Nederland.” Daarnaast voldoet het aan twee belangrijke aspecten voor een concept om succesvol te zijn. „Het is oplossingsgericht, vanwege de coronabeperkingen, en het is een nieuwe beleving. Als straks de maatregelen zijn opgeheven, kan die beleving blijven bestaan en heeft dit fenomeen nog steeds een blijvende kans op slagen.”

Michelle van der Ree (20) uit Waddinxveen en haar vriendin hopen dat de drive-thru voor altijd blijft bestaan. Dit is al de vijfde keer dat het stelletje de aardbeiendrive-in bezoekt. Ze hebben zelfs een favoriete bestelling: een aardbeienspies gedoopt in witte, pure of melkchocola. Twee volle bakjes ermee staan op het dashboard van hun oranje Kia Picanto. Van der Ree: „Het is gewoon een lekker en leuk uitje. Misschien gaan we volgende week wel weer.”