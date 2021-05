Grootkruis

De Oranjes, elke keer als je ze denkt te kennen, ken je ze toch weer niet. Stond ‘de familie’ er na ‘het gesprek’ tussen Matthijs en Máxima er bij de meerderheid van de onderdanen maandagavond weer wat beter op, want wat is ze toch sympathiek, knap, innemend en intelligent, kwam de RVD met een persbericht waarvan ik in eerste instantie dacht dat het een grap was.

Maar het was dus echt.

‘Erekruis van Huisorde van Oranje voor Hare Majesteit Koningin Máxima.’

Koning Willem-Alexander heeft zijn vrouw een onderscheiding van 68 millimeter lang en 54 millimeter breed aan een oranje lint omgehangen wegens haar inzet voor het Koninklijk Huis.

Ze geven elkaar dus medailles.

Niet om te lachen, maar echt.

Omdat zij de afgelopen dagen ongevraagd zo dichtbij was gekomen, kostte het weinig moeite om het te visualiseren.

Ik heb binnen het gezin laatst ook een medaille uitgereikt.

Lucie van Roosmalen (5) kreeg een goudkleurige medaille aan een rood-wit-blauw lint van de Vomar. Ze vrat hem meteen op omdat er chocolade in zat.

Een volwassen man die zijn vrouw een medaille geeft voor de goede zorgen vind ik van een andere orde. Ik ken er niet een, en andersom ken ik ook geen mannen die door hun vrouw zijn onderscheiden. Maar goed, ik woon in Wormer, hier speelt het binnenleven zich af achter gesloten rolluiken. Als ze elkaar al huldigen dan laten ze er geen persbericht over uitsturen. Zeer binnenkort baart de vriendin onze derde dochter, ik overweeg om een diploma te maken.

Ik vertelde het mijn kinderen, dat we in een land leven waar de koning en koningin elkaar medailles omhangen, ze vonden het volstrekt normaal, maar dat komt ook omdat hun referentiekader het Land van Laaf en een basisschool zijn waar de leerkrachten alles oranje versieren als het weer Koningsdag is.

De echte schok kwam pas toen ik las dat ook prinses Laurentien een paar jaar geleden in de prijzen was gevallen. Ze ontving eenzelfde medaille op haar bruiloft uit handen van haar schoonmoeder, toen nog koningin Beatrix. Misschien dat dat hetzelfde voelde als toen ik op de lagere school mijn eerste button kreeg opgespeld, je hoorde er echt bij. Er stond bij dat de prinses de versierselen ieder jaar trouw op Prinsjesdag draagt.

Je verplaatst je dan toch even in dat voorleeshoofd.

Zo ben je de doodgewone dochter van een D66-minister, zo praat je opeens geaffecteerd en speld je jezelf voor het naar buiten gaan met trots een medaille op voor je vele goede werken voor de familie van je echtgenoot. Dat is het leuke van de Oranjes, ze zijn zo gewoon.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.