Geweld in Mozambique was geen zorg voor Financiën

Het ministerie van Financiën heeft ondanks de escalatie van geweld in Noord-Mozambique geweigerd af te zien van een garantstelling voor bijna 1 miljard euro, bedoeld om een investering van het Nederlandse baggerbedrijf Van Oord in die regio mogelijk te maken. Dit blijkt uit onderzoek van NRC.

Van Oord is met andere bedrijven betrokken bij gasoperaties van het Franse bedrijf Total in het gebied. Voor de kust van de noordelijke provincie Cabo Delgado werd in 2010 een aanzienlijke voorraad gas ontdekt. De exploratie daarvan heeft een rol gespeeld bij de ontwrichting en destabilisering van het gebied.

Toch weigerde het ministerie de afgelopen maanden de garantstelling in te trekken, ook al waren er duidelijke aanwijzingen dat de gasexploratie bijdroeg aan de frustratie onder de lokale bevolking omdat zij niet meedeelt in de opbrengst van grondstoffen zoals het aangetroffen gas. Deze frustratie vormde een voedingsbodem voor de opkomst van gewelddadige islamistische rebellen, wier opstand in de regio inmiddels aan bijna 2.600 Mozambikanen het leven heeft gekost. Meer dan 700.000 mensen zijn op de vlucht.

Verzekeringspolis van 900 miljoen

Volgens documenten in handen van NRC zette het ministerie van Financiën op 25 maart 2021 de laatste handtekening onder een verzekeringspolis ter waarde van 900 miljoen euro, die de financiële risico’s van het Nederlandse baggerbedrijf Van Oord moest dekken. Dat is één dag nadat de stad Palma in Cabo Delgado door jihadisten was aangevallen. Tientallen Mozambikanen en expats werden daarbij onthoofd, duizenden Mozambikanen sloegen op de vlucht. In Palma ligt het hoofdkwartier van de gasoperaties van Total.

Het ministerie zegt ondanks de geweldsescalatie het advies van vijftien consultants en driehonderd documenten te hebben gevolgd, die meenden dat de investering „verantwoord” was, maar het wil geen inzage geven in die documenten. Het ministerie wil ook niet zeggen wie de consultants zijn en hoe ze tot hun advies kwamen.

Total trok zich na de aanval op Palma terug en verklaarde eind april ‘force majeure’, overmacht. Met deze juridische term kan het Franse bedrijf onder contractuele afspraken uitkomen met de Mozambikaanse regering en toeleveranciers. Ook Van Oord heeft zijn schepen uit het gebied weggehaald. Het is niet duidelijk of het gasproject nog door kan gaan, en wie voor de investeringskosten zal opdraaien. Vaak worden dergelijke kosten verhaald op het gastland.

Consultants

Het ministerie zegde de exportkredietverzekering toe in juni 2020, al kwamen toen al maandenlang berichten naar buiten over onthoofdingen en ontvoeringen in Cabo Delgado. De consultants zouden echter geen problemen hebben voorzien. „Hieruit is de conclusie voortgekomen dat het project, mede dankzij de veiligheidsmaatregelen door het projectconsortium en de Mozambikaanse overheid, veilig kan worden uitgevoerd voor mens, dier en milieu”, schrijft het ministerie in antwoord op vragen van NRC.

Het geweld in Cabo Delgado was evenwel al in oktober 2017 begonnen, toen de jihadistische organisatie Ahlu Sunnah Wa-Jamo aanvallen begon uit te voeren op dorpen. Dat gebeurt sindsdien vrijwel wekelijks.

Het ministerie zegde destijds toe de risico’s van Van Oord te dekken via de exportkredietverzekeraar van de staat, Atradius DSB. Zo’n exportkredietverzekering stelt Nederlandse bedrijven in staat geld te lenen bij internationale banken. Mocht het bedrijf die lening onverhoopt niet kunnen terugbetalen, dan staat de Nederlandse garant voor de schuld. Volgens het ministerie is er, ondanks de terugtrekking van Total, nog geen beroep gedaan op de garantstelling.

Veel mensen in Cabo Delgado weten niet wie profiteert van dit project. Met de inwoners wordt geen rekening gehouden Foseca Kwiriwi , pastoor van de katholieke kerk in Pemba

Uit documenten in handen van NRC blijkt dat de exportkredietverzekering veel hoger uitvalt dan het ministerie eerder had gezegd. Eind maart was er nog sprake van een garantie van 600 miljoen euro. Dat werd later 1 miljard Amerikaanse dollar, ofwel 900 miljoen euro. Ook liet het ministerie maandenlang onduidelijkheid bestaan over de vraag of de polis was afgesloten en of de overheid er nog onderuit kon. Nu blijkt dat het escalerende geweld rond de gasoperaties geen reden was om de verzekering te annuleren.

Volgens documenten van Atradius DSB kunnen exportkredietverzekeringen van de Nederlandse staat alleen worden afgegeven als ze maatschappelijk verantwoord zijn. „Bij transacties met eventuele onaanvaardbare negatieve effecten op milieu- en sociaal gebied [kunnen] deze niet in verzekering worden genomen”, aldus de website van Atradius. Atradius wil niet reageren en verwijst naar het ministerie van Financiën.

Het ministerie kan evenwel niet verklaren hoe het gasproject, gezien het drie jaar durende geweld in Noord-Mozambique, kan voldoen aan deze voorwaarden. In de schriftelijke verklaring verwijst het naar internationale financieringsorganisaties. „IMF en de Wereldbank wezen op het belang van de LNG-projecten (vloeibaar aardgas, red.) voor de ontwikkeling van Mozambique en de Mozambikaanse economie”, aldus het ministerie.

Volgens een woordvoerder was op de dag van de aanval op Palma, 24 maart, juist de financiering rondgekomen tussen Van Oord en een internationale bank. De verzekeringspolis zou daarom een dag later ingaan, ongeacht de situatie ter plekke.

Begin december zei minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel (D66) in de Tweede Kamer dat „uitvoerig is gekeken naar de veiligheidsrisico’s op het gebied van ecologie en effecten voor bewoners. De maatregelen die vooralsnog zijn getroffen, voldoen aan de relevante internationale standaarden.”

Kamervragen

Sinds september 2020 proberen Kamerleden van GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren en een aantal milieuorganisaties te achterhalen wanneer en waarom het ministerie van Financiën besloot steun te geven aan het gasproject.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën, D66) verklaarde op 12 februari dit jaar naar aanleiding van Kamervragen van GroenLinks dat de „verzekeringspolis nog niet is afgesloten”.

Ruim een maand later volgde de aanval op Palma, waarbij ook medewerkers van het gasproject werden vermoord. Nog altijd bivakkeren twintigduizend ontheemde Mozambikanen in een dorp vlakbij de Total-compound, wachtend op mogelijkheden weer terug te kunnen naar huis.

Niels Hazekamp van de mensenrechtengroepering Both Ends zegt geschokt te zijn dat de verzekeringspolis een dag na de aanval op Palma toch inging. „De ministeries en de exportkredietverzekeraar Atradius DSN zijn allesbehalve transparant.”

GroenLinks Kamerlid Tom van der Lee vindt het „zorgwekkend dat er op geen enkel moment op de rem is getrapt. Terwijl het geweld in de regio steeds verder escaleerde, bleef het kabinet volhouden dat het project in een veilige context kon plaatsvinden. Het kabinet moet transparantie geven over de details van deze deal en de achterliggende overwegingen en belangen.”

Ook milieuorganisaties zijn kritisch op de staatssteun aan het gasproject. „Bijna een miljard euro aan exportsteun voor een fossiel project druist in tegen de Klimaatdoelen van Parijs”, zegt Isabelle Geuskens van Milieudefensie.

Veel mensen in Cabo Delgado hebben geen idee wie profiteert van dit project. Er wordt geen rekening gehouden met de mensen die hier wonen

Het is niet voor het eerst dat brandstofwinning in een ontwikkelingsland gepaard gaat met geweldsuitbarstingen. In Nigeria leidde woede over olieboringen van Shell in de zwaar verpauperde Nigerdelta in de jaren negentig tot een jarenlange gewelddadige opstand, en, recenter, tot ontvoeringen van medewerkers van oliebedrijven. Dinsdag verklaarde Shell, waarvan het Nigeriaanse dochterbedrijf onlangs door het gerechtshof in Den Haag aansprakelijk werd gesteld voor enkele olielekken in de Nigerdelta, dat het zich opmaakt voor een vertrek uit Nigeria waar het geregeld kampt met olielekkages. Wel blijft het concern nog actief voor de kust van dat land.

Tomazina Cassiano en haar dochter uit Palma, die zich zes dagen verscholen voor de jihadistische rebellen, komen op 30 maart aan in het veilige Pemba.

Foto Luis Fonseca/ EPA Ontheemden die het geweld van eind maart in Noord-Mozambique zijn ontvlucht, op het vliegveld van Pemba waarheen ze zijn overgebracht.

Foto Estevao Chavisso/EPA

Slechtere situatie

In Mozambique zeggen gemeenschapsleiders dat het gasproject de situatie van de provincie Cabo Delgado heeft verslechterd. „De regering en de investeerders hebben geweigerd te praten met de mensen hier, ook al hadden die terechte zorgen”, zegt pastoor Foseca Kwiriwi van de katholieke kerk in de stad Pemba. „Het is een reusachtige investering. Veel mensen in Cabo Delgado hebben geen idee wie profiteert van dit project. Er wordt geen rekening gehouden met de mensen die hier wonen.”

Nederland is een belangrijke donor van Mozambique. In 2016 legde de Nederlandse regering de begrotingssteun aan Mozambique stil na de constatering van fraude. Leden van regeringspartij Frelimo bleken onder valse voorwendselen een lening van 2 miljard dollar af te hebben gesloten bij twee internationale banken, met hulp van een Nederland gevestigde brievenbusfirma. De toekomstige gasopbrengsten dienden bij die lening als onderpand. Deze zware maatregel verhinderde niet dat in mei 2017 president Filipe Nyusi werd uitgenodigd in Den Haag voor een ontmoeting met bedrijven als Van Oord om te praten over de gasexploraties.

Total heeft inmiddels duidelijk gemaakt niet te willen terugkeren voordat de veiligheidssituatie in Mozambique aanzienlijk is verbeterd. Hoewel het Mozambikaanse leger de controle over Palma sinds begin april weer in handen heeft, vinden er nog dagelijks aanvallen plaats in de rest van Cabo Delgado.

President Nyusi bracht dinsdag een bezoek aan Parijs om met zijn Franse collega Emmanuel Macron te praten over de investering van Total. Frankrijk wil alleen terugkeren als Franse soldaten de gasoperaties kunnen beveiligen. Total wil een veiligheidszone van 25 kilometer rond de gasoperatie in Palma. Deze plannen voeden de achterdocht onder de lokale bevolking. „Is het toeval dat de gevechten plaatsvinden rondom het gasproject?”, zegt pastoor Fonseca Kwiriwi vanuit Pemba. „Er zijn veel mensen die van deze oorlog profiteren.”

Ontdekking Ontdekking gasvoorraden voor de kust van Palma, in de provincie Cabo Delgado in Noord-Mozambique. Visvangst 2009: Explosies voor gasexploraties belemmeren de lokale visvangst. gasvoorraden Anadarko, een Amerikaans bedrijf, en het Italiaanse gasbedrijf ENI vinden grote voorraden gas. Gasopslag Honderden gezinnen moeten van hun land af om plaats te maken voor gasopslag bij Palma. Leningen Leden van regeringspartij Frelimo lenen 2 miljard euro bij Credit Swiss en VSB bank, waarbij de gasvoorraden dienen als onderpand. Robijnen Grote voorraden robijn worden gevonden in Cabo Delgado. Bewoners worden verjaagd om plaats te maken voor het Britse bedrijf Gemfields. Opnieuw van land verjaagd Opnieuw worden bewoners van hun land verjaagd rond Palma naar een gebied zonder toegang tot zee. Ahlu Sunnah Wa-Jamo Jihadistische groepering Ahlu Sunnah Wa-Jamo wordt opgericht in Cabo Delgado. Bewoners noemen hen ‘Al Shabab’ , al is er geen band met de gelijknamige Somalische beweging. Onthulling Journalisten onthullen hoe twee banken, een brievenbusfirma in Nederland en leden van Frelimo, samenspanden voor de lening van 2 miljard euro. Donoren zoals Nederland leggen begrotingssteun aan Mozambique stil. Aanval politiebureaus Jihadisten vallen drie politiebureaus aan in de havenplaats Mocímboa da Praia. Aanvallen jihadisten Jihadisten vallen wekelijks dorpen aan in Cabo Delgado, onthoofden bewoners, ontvoeren vrouwen en branden huizen plat. Ook het district Palma, vlakbij de gasoperaties, is een doelwit. Islamitische Staat Mozambikaanse jihadisten zweren trouw aan Islamitische Staat. Vrijwel wekelijks onthoofdingen. Al Baghdadi IS-leider Al Baghdadi zegt Mozambikaanse jihadisten te steunen. Verkoop aandelen Anadarko verkoopt 26 procent van zijn aandelen aan het Franse Total. Russische huurlingen Russische huurlingen van de Wagner-groep blijken betrokken bij gevechten tegen jihadisten. Huurlingen uit Zuid-Afrika Inzet van de Dyck Advisory Group, huurlingen uit Zuid-Afrika. Ministerie van Financiën staat garant Ministerie van Financiën keurt exportkredietverzekering via Atradius DSB goed en staat garant voor diensten van baggerbedrijf Van Oord aan Total. Onthoofdingen Jihadisten onthoofden 50 inwoners in dorp Madumbe. Boete Nederlands bedrijf TMF krijgt boete van 554 miljoen euro voor faciliteren bij leningenschandaal. Tientallen doden Jihadisten vallen Palma aan en doden tientallen Mozambikanen en expats. Exportkredietverzekering Polis exportkredietverzekering Atradius DSB gaat in. Force majeure Total verklaart ‘force majeure’.