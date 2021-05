Kromowidjojo wint EK-goud op 50 meter vrije slag

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft dinsdag bij de EK langebaan in Boedepast de titel veroverd op de 50 meter vrije slag. Kromowidjojo, die in 2016 ook al Europees kampioen was op die afstand, bleef in 23,97 seconden de Deense Pernille Blume en de Poolse Katarzyna Wasick voor. Femke Heemskerk werd vijfde.

Kromowidjojo was in de halve finales nog net iets trager geweest dan Blume. „Ik versla haar, dat is lekker. En die tijd is ook hartstikke prima, niet zo ver van mijn persoonlijk record”, aldus de 30-jarige Kromowidjojo tegen ANP. Haar pr staat op 23,85 seconden.

Kamminga pakt zilver

Eerder op dinsdag behaalde Arno Kamminga op de 100 meter schoolslag zilver. De 25-jarige Kamminga zwom in ruim 58 seconden naar de tweede plek achter de Brit Adam Peaty. Voor Kamminga betekende het zijn eerste medaille bij een langebaantoernooi.

Peaty domineert de schoolslag al jaren en tikte dinsdag na 57,66 seconden aan in Boedapest. Kamminga lag bij het keren na 50 meter nog op de vierde plek, maar begon daarna aan een inhaalrace. Tegen persbureau ANP sprak hij van „een geweldige race”. „Ik heb het hem lastig gemaakt”, zei Kamminga over concurrent Peaty.

Voor Kamminga was de 58,10 seconden de tweede tijd ooit op deze afstand. Hij is ook houder van het Nederlands record, dat staat op 57,90 seconden. Het wereldrecord op de 100 meter schoolslag is dan weer in handen van Peaty (56,88 seconden).