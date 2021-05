Dodental bij demonstraties in Myanmar stijgt tot boven de 800

Het dodental bij demonstraties sinds de militaire staatsgreep in Myanmar is opgelopen tot meer dan achthonderd. Volgens de lokale mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) zijn tot maandag zeker 802 mensen gedood bij protesten tegen het militaire regime. Op 1 februari greep het leger de macht in het Zuidoost-Aziatische land en arresteerde het burgerleiders Aung San Suu Kyi en Win Myint, en sindsdien is het onrustig in Myanmar.

Het Myanmarese leger schuwt het gebruik van geweld niet in het neerslaan van protesten en demonstraties, die in het hele land plaatsvinden. AAPP meldt dat hierbij, naast de 802 doden, ook 4.120 mensen gearresteerd of beboet zijn. Twintig van hen werden tot de dood veroordeeld. Volgens de organisatie liggen de aantallen „waarschijnlijk veel hoger”, maar gaat het hier om een geverifieerd aantal. Het regime ontkende eerder de hoeveelheid burgerdoden en stelde dat ook tientallen soldaten bij de protesten zouden zijn omgekomen.

De afgelopen dagen vindt het geweld vooral plaats rond Mindat, een stadje op zo’n honderd kilometer van de grens met India, waar het leger vecht met lokale milities. Reuters meldt dat duizenden inwoners uit Mindat zijn gevlucht. De Verenigde Naties zouden dinsdag stemmen over een resolutie die oproept tot „een onmiddellijk einde van de directe of indirecte levering, verkoop of vervoer van wapens en munitie” naar Myanmar, maar Reuters meldt dat de stemming is uitgesteld.

Vorige week was het honderd dagen sinds het leger de macht in Myanmar overnam. Bekijk hier de beelden van honderd dagen protest, onderdrukking en geweld.