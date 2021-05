Dode en gewonden bij Palestijns protest op Westelijke Jordaanoever

Een Palestijnse demonstrant is dinsdag om het leven gekomen bij confrontaties met het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever. Ongeveer zeventig anderen raakten gewond, schrijven internationale persbureaus. Volgens de Israëlische autoriteiten openden demonstranten het vuur op het leger, waarbij twee militairen gewond raakten aan hun benen. Ook zeker zestien Palestijnen werden door een kogel geraakt.

Honderden demonstranten kwamen samen in steden in de Westelijke Jordaanoever, waaronder Ramallah, om te protesteren tegen het militaire ingrijpen van Israël in de Gazastrook en Jeruzalem. Betogers stichtten brandjes en gooiden stenen naar het Israëlische leger, dat daarop traangas inzette. Op enig moment klonken volgens getuigen schoten, onduidelijk is van wie deze afkomstig waren. De betoging maakte deel uit van een collectieve actie onder Palestijnen in de door Israël bezette gebieden. In solidariteit met de Palestijnse bevolking is het merendeel van de bedrijven in Arabische wijken in ieder geval dinsdag dicht.

Zowel Israëlische als Palestijnse militairen hebben dinsdag de wapens weer opgepakt na een kort nachtelijk staakt-het-vuren, waarin een konvooi van de Verenigde Naties de Gazastrook werd binnengelaten. De afgelopen uren heeft het Israëlische leger opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza, die door de Palestijnse militante beweging Hamas werden beantwoord met raketten.

Netanyahu gaat door ‘zolang als nodig is’

De aanvallen op de Gazastrook en Hamas zullen „zo lang doorgaan als nodig is om de vrede voor de burgers van Israël te herstellen”, herhaalde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dinsdag op Twitter zijn standpunt van de afgelopen dagen. Ondertussen hebben de Verenigde Staten en andere wereldmachten de strijdende partijen opgeroepen een einde te maken aan het conflict.

De gevechten begonnen ruim een week geleden: Hamas vuurde raketten af op Israël uit vergelding voor veronderstelde mensenrechtenschendingen van Palestijnen in Jeruzalem. Het is het ergste gewapende conflict tussen beide partijen in jaren. Volgens de autoriteiten in Gaza zijn in ruim een week tijd meer dan 215 Palestijnen omgekomen, onder wie 61 kinderen. De Israëlische autoriteiten spreken over twaalf doden in Israël, onder wie twee kinderen.