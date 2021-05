CBS: economie in recessie na kwartaalkrimp van 0,5 procent

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2021 met 0,5 procent gekrompen ten opzichte van drie maanden geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdagochtend op basis van voorlopige cijfers. Doordat in het laatste kwartaal van 2020 de economie eveneens minimaal kromp met 0,1 procent is er wederom sprake van een recessie — twee opeenvolgende kwartalen met economische krimp.

De krimp wordt volgens het CBS met name veroorzaakt doordat zowel huishoudens als overheid minder consumeren. Nederlanders gaven ook in de eerste drie maanden van dit jaar opnieuw aanzienlijk minder geld uit onder meer horeca, recreatie, kleding en auto’s. Zo daalden de bestedingen van huishoudens in het eerste kwartaal met 3,5 procent, vergeleken met het kwartaal ervoor. Ten opzichte van begin 2020 gaat het om een daling van 8,5 procent. „Dat komt vooral doordat de lockdown langer en strenger was dan in het eerste kwartaal van 2020”, schrijft het CBS dinsdag. De overheidsconsumptie daalde in het eerste kwartaal van 2021 met 1,5 procent.

De krimp in consumptie wordt overigens voor een deel opgevangen door een toename in investeringen en handel, blijkt uit de cijfers. De investeringen stegen met 3,7 procent, terwijl de uitvoer en invoer van goederen en diensten met respectievelijk 1,6 en 1,3 procent steeg. Daarnaast waren er met de bouw, zakelijke dienstverlening en industrie ook bedrijfstakken die de laatste drie maanden groeiden. Dat gold niet voor de sectoren onderwijs, zorg, cultuur en recreatie, die juist een groot aandeel in de daling hadden.

Na jaren van economische groei kromp de Nederlandse economie voor het eerst in de eerste twee kwartalen van 2020 vanwege de uitbraak van het coronavirus en belandde het in een recessie. In het derde kwartaal van 2020 volgde een krachtig herstel van 7,8 procent groei op kwartaalbasis. Die werd veroorzaakt doordat de versoepelingen van coronamaatregelen en het afzwakken van de pandemie weer voor meer consumptie zorgden. Dinsdag bleek verder dat Nederlandse ondernemers voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer voorzichtig vertrouwen in de toekomst hebben.