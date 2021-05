Biden spreekt alsnog steun uit voor staakt-het-vuren in Israël en Palestina

De Amerikaanse president Joe Biden heeft na ruim een week van gevechten tussen Israël en Palestina in een telefoongesprek met de de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aangedrongen op een staakt-het-vuren. Dat heeft het Witte Huis maandagnacht (Nederlandse tijd) in een verklaring gemeld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had eerder op de dag nog gezegd dat het „aan de partijen zelf om duidelijk te maken dat ze een staakt-het-vuren willen”. Achter de schermen zouden de regering-Biden hier al langer op hebben aangedrongen, zei een woordvoerder van het Witte Huis tegen persbureau Reuters.

In het gesprek met Netanyahu heeft Biden gezegd dat Israël alles in het werk moet stellen om onschuldige burgers te beschermen. Daarnaast herhaalde de president van Amerika, de belangrijkste bondgenoot en tevens wapenleverancier van Israël, dat het land het recht heeft om zichzelf te verdedigen tegen „willekeurige raketaanvallen” van Hamas en andere groeperingen in de Gazastrook. Om toch tot een staakt-het-vuren te komen ziet Biden een rol weggelegd voor buurland Egypte en „andere partners”.

Het is de eerste keer dat president Biden een publieke verklaring geeft over het opgelaaide conflict. De Verenigde Staten blokkeerden tot driemaal toe een verklaring vanuit de VN-Veiligheidsraad over een oproep tot een staakt-het-vuren. Gezien de duur en hevigheid van het conflict voerden verschillende landen, waaronder in Europa, de afgelopen dagen de druk op bij de VS om het geweld te veroordelen. Ook vanuit zijn eigen Democratische Partij was opgeroepen „om verder verlies van burgerlevens te voorkomen en verdere escalatie van het conflict te voorkomen”. Tot dusver zijn aan Palestijnse kant minstens 212 mensen omgekomen, onder wie 61 kinderen. Aan Israëlische kant gaat het om zeker tien doden, onder wie twee kinderen.