België en favorieten door naar finale Songfestival

De Belgische band Hooverphonic is een van de tien acts die zich dinsdagavond hebben geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Kijkers thuis en de internationale vakjury gaven het nummer The Wrong Place voldoende stemmen.

Naast België haalden ook Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden en Oekraïne een finaleplaats in het met 3.500 fans gevulde Ahoy in Rotterdam. Zes landen werden uitgeschakeld in de eerste halve finale: Slovenië, Australië, Noord-Macedonië, Ierland, Kroatië en Roemenië.

Donderdag is de tweede halve finale en dan plaatsen zich nog eens tien landen voor de finale van zaterdag. Nederland is daar als gastland automatisch voor geplaatst. Jeangu Macrooy zal dan zijn nummer Birth Of A New Age ten gehore brengen. Ook de zogeheten ‘big five’ Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië treden zaterdag sowieso op en hoeven niet mee te doen aan de halve finales.