Belastingdienst opnieuw in fout: gedupeerde ouders krijgen onterecht incassobrief

Deurwaarders hebben een groep gedupeerde ouders in de Toeslagenaffaire abusievelijk een brief gestuurd waarin ze zijn verzocht hun schulden weer af te betalen. De brief is verstuurd na een fout, erkent de fiscus. De schuldaflossing bij de gedupeerden is gepauzeerd door de Belastingdienst. Verantwoordelijk demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen, D66) spreekt van een fout. „Dit had nooit mogen gebeuren.”

Vorige week heeft de Belastingdienst aan deurwaarders doorgegeven welke ouders geen schulden hoeven af te lossen, doordat daarvoor de ‘pauzeknop’ was ingedrukt. Op deze lijst staan namen van gedupeerden in de schuldsanering die via de zogeheten Catshuisregeling een financiële compensatie van dertigduizend euro hebben gehad.

Om te voorkomen dat ze dat bedrag direct weer moesten terugstorten aan de schuldeisers, heeft de Belastingdienst deze groep ouders vrijgesteld. Maar bij die vrijstelling ontbraken enkele namen, liet de fiscus maandagavond weten. Die mensen hebben daardoor toch een bericht ontvangen met het verzoek hun schulden af te lossen. Onduidelijk is hoeveel gedupeerden de verkeerde brief hebben ontvangen.

Nieuwe lijst

Van Huffelen stelt in een reactie dat zij de brief van de deurwaarder mogen negeren. „We maakten een fout en herstellen deze fout zo snel mogelijk”, reageert ze. Ook de Belastingdienst zelf biedt excuses aan voor de vergissing. De fiscus zegt te werken aan een nieuwe lijst die wel klopt. De deurwaarders zijn gevraagd geen actie te ondernemen.

De afwikkeling van de Toeslagenaffaire verloopt vooralsnog niet foutloos. Vorige maand bleek bij de hersteloperatie dat zo’n vierhonderd slachtoffers het compensatiebedrag van dertigduizend euro later krijgen uitbetaald dan was voorzien. Door een vergissing van de Belastingdienst kregen de ouders ten onrechte te horen dat zij geen recht hadden op de compensatie. Voor de Catshuisregeling hebben zich meer 24.752 ouders gemeld. Van deze groep is inmiddels gebleken dat zo’n 14.000 gedupeerden ook daadwerkelijk recht hebben op de regeling.

Lees ook: Afdeling die ouders in Toeslagenaffaire compenseert, verkeert ‘in crisis’