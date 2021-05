Aandeelhouders redden treinbedrijf Eurostar van faillissement

Eurostar, exploitant van hogesnelheidslijnen tussen Londen en Parijs, Brussel en Amsterdam, is gered. De aandeelhouders van het treinbedrijf, waaronder het Franse spoorwegbedrijf SNCF, hebben ingestemd met een noodpakket van 290 miljoen euro. Daarmee kan Eurostar op de korte en middellange termijn voldoen aan zijn financiële verplichtingen en is een faillisement voorlopig afgewend.

Eurostar is het afgelopen jaar zwaar getroffen door de coronacrisis en de reisbeperkingen. Vrijwel de gehele dienstregeling viel vorig jaar stil.

Lees ook: Eurostar, trein van en naar hartje Londen, dreigt failliet te gaan

Op dit moment rijdt per dag slechts één trein tussen Londen en Parijs en één trein tussen Londen en Brussel en Amsterdam. Vanaf 27 mei verhoogt het bedrijf het aantal treinen tussen Londen en Parijs naar twee dagelijkse ritten heen en weer en vervolgens naar drie per dag vanaf eind juni. In de zomer moeten er nog meer treinen gaan rijden.

Eurostar, dat in 2019 een omzet draaide van 1,1 miljard euro, exploiteert sinds 1994 de treinverbinding door de Kanaaltunnel. Sinds vorig jaar kunnen passagiers rechtstreeks reizen tussen Amsterdam en Londen; voorheen moesten ze in Brussel de trein verlaten om hun paspoort te laten controleren.

Brits-Franse onderneming

Het treinbedrijf begon als een gezamenlijke Brits-Franse onderneming. Op dit moment is Eurostar voor 55 procent in handen van het Franse spoorbedrijf SNCF. De Britse overheid heeft in 2015 zijn aandeel van 40 procent overgedaan aan twee investeringsfondsen – 30 procent is eigendom van Caisse de Dépôt et Placement du Québec en 10 procent van Federated Hermes. De Belgische railvervoerder NMBS is voor 5 procent eigenaar van Eurostar.

Die eigendomsverhoudingen zaten lange tijd een nieuwe reddingsoperatie in de weg. Eurostar had al eerder 210 miljoen euro steun ontvangen van zijn aandeelhouders, en het bedrijf leende al 450 miljoen euro. Maar dat was nog onvoldoende om faillissement te voorkomen. In het Verenigd Koninkrijk wordt Eurostar vooral gezien als een Franse onderneming – want voor meer dan de helft van de SNCF. In Parijs ziet men Eurostar (ook) als Brits, want het hoofdkantoor staat in Londen.

Om een faillissement af te wenden, verhogen de aandeelhouders het eigen vermogen van het bedrijf nu met 50 miljoen pond. Daarnaast geven ze garanties af op 150 miljoen euro aan nieuwe leningen. Verder zijn de voorwaarden voor 50 miljoen euro aan krediet verruimd.

Lees ook: Air France moet korte vluchten schrappen