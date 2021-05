9 jaar cel en tbs voor doodschieten Bas van Wijk bij recreatieplas

Een 21-jarige man uit Hoofddorp is dinsdag door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging voor het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk vorig jaar zomer. Bij het conflict dat daaraan voorafging probeerde Samir El Y. een Rolex-horloge in handen te krijgen, dat later nep bleek te zijn. De rechters achten hem schuldig aan doodslag, afpersing, het dreigen met een vuurwapen en vuurwapenbezit. Het vonnis is de helft lager dan de eis van justitie.

Van Wijk was op 8 augustus met vrienden samengekomen bij een recreatieplas aan de Nieuwe Meer in Amsterdam. Op een volle zwemsteiger ontstond ruzie tussen leden van zijn vriendengroep en een ander stel jonge mannen. Daarbij gebood El Y. een van hen om zijn horloge af te doen. Toen Van Wijk daar iets van zei, werd hij tot twee keer toe door El Y. beschoten. Hij overleed diezelfde dag aan zijn verwondingen.

De rechters hebben vastgesteld dat El Y. twee keer van korte afstand op Van Wijk heeft geschoten, en dat die hierdoor om het leven is gekomen. Hij schoot daarbij beide keren „bewust” en het tweede schot is niet per ongeluk afgevuurd, zoals El Y. zelf heeft verklaard. De rechtbank acht niet bewezen dat hij van tevoren het plan had om Van Wijk te doden, waardoor hij niet is veroordeeld voor moord.

Gekwalificeerde doodslag

Justitie had achttien jaar celstraf en tbs geëist tegen El Y wegens gekwalificeerde doodslag. Hij zou op Van Wijk hebben geschoten om een horloge van een bekende van Van Wijk in handen te krijgen, zo beredeneerde de officier van justitie. De rechtbank stelt niet „toe te komen aan de vraag” of er sprake was van gekwalificeerde doodslag, wegens een vormfout op de tenlastelegging - daarop ontbrak de pleegdatum 8 augustus 2020.

El Y. wordt „zwaar aangerekend” dat hij Van Wijk om het leven heeft gebracht in het bijzijn van veel omstanders, onder wie kinderen. „Het slachtoffer, een jonge man in de bloei van zijn leven, wilde de ruzie sussen en het opnemen voor zijn vrienden. Het is zeer kwalijk dat dit hem fataal is geworden”, aldus de rechtbank.

