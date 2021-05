VS niet achter oproep tot staakt-het-vuren in Israël en Palestina

De Verenigde Staten scharen zich voorlopig niet achter oproepen tot een staakt-het-vuren in Israël en Palestina. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is het „aan de partijen zelf om duidelijk te maken dat ze een staakt-het-vuren willen”, zo zei hij volgens persbureau AP maandag tijdens een bezoek aan Kopenhagen. Wel zullen de VS volgens Blinken steun bieden áls de twee tot een vredige oplossing zouden willen komen.

Afgelopen weekend bleek ook al dat de VS tot tweemaal toe een verklaring over een gewenst staakt-het-vuren vanuit de VN-Veiligheidsraad hebben tegengehouden. Ook heeft president Joe Biden dit weekend zijn steun aan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu uitgesproken om zich te verdedigen tegen de raketten van Hamas en zei hij vorige week dat er nog geen sprake was van een „overreactie” van Israël. De VS zijn een belangrijke bondgenoot van Israël en verkopen onder meer wapens aan het land.

Nu de bombardementen een tweede week ingaan en het dodental in de Gazastrook steeds verder toeneemt, neemt de druk op de VS echter toe om het geweld harder te veroordelen. Verschillende regeringsleiders en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties hebben tot dusver opgeroepen tot een einde aan het geweld en sommige staten spreken de VS er zelfs direct op aan dat zij zich niet harder uitspreken over de Israëlische bombardementen. Zo zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan maandagavond volgens persbureau AFP dat Biden „bloed aan zijn handen” heeft.

Macron, Sisi en Merkel

Intussen buitelen andere landen over elkaar met verklaringen over het geweld in Israël en Palestina. Zo heeft de Franse president Emmanuel Macron maandag bekendgemaakt met de Egyptische president Abdel Fattah El-Sisi en de koning van Jordanië Abdoellah II te werken aan een concreet voorstel voor een staakt-het-vuren. Ook zei hij dat hij premier Netanyahu zou vragen naar het bombardement op een redactiegebouw in Gaza-stad afgelopen weekend. In een verklaring stellen Macron en Sisi dat er „een absolute noodzaak” is dat het geweld tot een einde wordt gebracht.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft maandag eveneens gezegd dat de gevechten zo snel mogelijk afgelopen moeten zijn. Intussen toonde ze zich wel solidair met premier Netanyahu door te benadrukken dat zijn land het recht heeft zich te verdedigen tegen Hamas. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) bracht eerder een vergelijkbare verklaring uit.

Er zijn tot dusver zeker tweehonderd mensen overleden sinds het geweld in de regio weer is opgelaaid; veruit de meeste slachtoffers zijn Palestijns. Daarnaast zijn zeker 1.300 mensen gewond geraakt bij de bombardementen en raketaanvallen. Bij een van de Israëlische bombardementen op de Gazastrook is het gebouw waarin internationale media als AP en Al Jazeera gevestigd waren vernield. Israël stelt dat Hamas in het gebouw zat of heeft gezeten. De Amerikaanse Buitenlandminister Blinken heeft het land om bewijs voor deze claim gevraagd, maar dat nog niet gekregen, zo zei hij maandag in Kopenhagen. Hoofdredacteur Sally Buzbee van AP wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het bombardement. Ook zij heeft geen bewijzen voor de bewering van Israël gezien, zegt ze.