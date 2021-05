Voorzitter Duitse voetbalbond stapt op na vergelijking met nazi-kopstuk

De voorzitter van de Duitse voetbalbond Fritz Keller heeft maandag ontslag genomen. Keller raakte in opspraak nadat een vergelijking had gemaakt tussen vice-voorzitter van de DFB Rainer Koch en voormalig nazi-kopstuk Roland Freisler, de voorzitter van de Volksrechtbank onder het regime van Adolf Hitler. In een verklaring noemt de 64-jarige Keller die uitspraak een „ontsporing” en „triest dieptepunt”. Hij had eind april zijn collega „Freisler” genoemd tijdens een vergadering over het ontslag van een medewerker, die in ogen van Keller had kunnen aanblijven.

Keller kreeg forse kritiek op die uitspraak: 26 voorzitters van de regionale voetbalbonden zegden hun vertrouwen op, slechts negen vonden dat hij kon aanblijven, zo bleek uit een stemming. Aanvankelijk zei Keller niet te willen aftreden, wel bood hij zijn excuses aan. De ethische commissie van DFB heeft de bewuste uitspraak onderzocht en zou deze week met een advies komen. Zonder de uitspraak af te wachten, maakt Keller bekend af te treden.

„Maar mijn ontslag lost de problemen binnen de DFB en het voetbal niet op”, schrijft hij kritisch over de bond. De DFB moet volgens Keller „zijn geloofwaardigheid en integriteit terugwinnen”. In dat proces is hij zelf „in elke fase op weerstand gestuit”. Keller trad in het najaar van 2019 aan als bondsvoorzitter. Hij zegt dat de bond het hem op veel gebieden „moeilijk of onmogelijk” heeft gemaakt om zijn beleid uit te voeren.