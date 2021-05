Via kerstbomen meegelifte luis bedreigt Romeinse pijnboom

Majestueus staat een lange rij pijnbomen aan weerszijden van het pad dat het grote Romeinse park van Doria Pamphilj in voert. Lange slanke stammen, met een brede kroon op vijftien tot soms wel dertig meter boven de grond. ‘Parasoldennen’ worden ze wegens hun unieke vorm genoemd. Een monumentaal beeldmerk, schijnbaar eeuwige bomen in de eeuwige stad.

„Maar kijk eens goed”, zegt Paola Morselli vanachter haar mondkapje. Ze wijst omhoog. „De onderkant van die kroon is niet meer helder groen, maar vaal, eerder grijsachtig. Daaraan kun je zien dat die boom is aangetast.” Ze loopt wat verder het park in, naar een groepje jonge pijnbomen dat twee jaar geleden is geplant. „Hier kun je beter zien wat er aan de hand is.”

De onderste takjes, op ooghoogte, zijn vrijwel kaal. Aan het einde zitten nog wat naalden. Daartussenin zie je paarsige druppels. „Eitjes”, zegt Morselli. „Daar zit de parasiet.”

Morselli is voorzitter van de actiegroep Vrienden van de pijnbomen. Samen met een hele reeks andere milieugroepen en burgercomités slaat ze groot alarm. De Pinus pinea die zo karakteristiek is voor Rome, geliefd bij de 17e-eeuwse landschapsschilders, op muziek gezet door de Italiaanse componist Ottorino Respighi, miljoenen malen gefotografeerd – die pijnboom is ernstig in gevaar. En de autoriteiten doen weinig.

Ingevoerde kerstbomen

Zes jaar geleden is in Pompeï alarm geslagen omdat in pijnbomen daar de bladluis Toumeyella parvicornis was ontdekt. Deze luis kwam tot begin deze eeuw alleen in Noord-Amerika voor. Via ingevoerde kerstbomen is het insect in 2005 in het Caraïbisch gebied gekomen, op de Turks- en Caicoseilanden, en heeft daar een slachting aangericht onder de lokale pijnboomvarianten. In 2009 volgde Puerto Rico, en nu is deze luis bezig aan een opmars langs de Italiaanse westkust naar het noorden.

De bladluis Toumeyella parvicornis voedt zich met plantensap van naaldbomen. Foto Kansas Department of Agriculture

De naar schatting 52.000 pijnbomen in de stedelijke omgeving van Rome en de honderdduizenden bomen in de pijnboombossen langs de kust, de pineta’s, lopen groot gevaar. Het insect tast de boom op twee manieren aan. Het voedt zich met het plantensap en scheidt daarna een kleverige, suikerachtige substantie af die de takken en naalden met een donker laagje afdekt. Het hele proces van fotosynthese wordt verstoord. De Europese Plantenbeschermingsorganisatie EPPO heeft deze luizensoort sinds kort op haar alarmlijst staan.

Nadat een paar zieke pijnbomen waren omgevallen, schreef de burgemeester van Rome, Virginia Raggi, in 2019 laconiek op Facebook dat „onvermijdelijk het aanzien van Rome zal veranderen”. Morselli wordt weer boos als ze daaraan denkt. „Ze speelde met de gedachte om zieke pijnbomen te vervangen door steeneiken, of platanen, linden. Maar geen enkele andere boom heeft architectonisch gezien dezelfde unieke, monumentale uitstraling als Pinus pinea.”

Het kost geld, maar je kunt er iets aan doen, zegt entomoloog Antonio Pietro Garonna van de Napolitaanse universiteit Federico II. Deze insectenexpertheeft veel onderzoek gedaan naar pijnbomen. Zijn voorlopige oplossing is om bomen injecties toe te dienen met een insecticide dat de parasiet doodt. „Het werkte in Napels, en het is in deze acute noodsituatie de beste reactie”, zegt hij.

In een telefoongesprek legt hij uit hoe dat in zijn werk gaat. Het te gebruiken insecticide is abamectine, een gif dat op de EU-lijst van toegestane pesticides staat. In de landbouw wordt het gebruikt bij peren en tomaten, bij pijnbomen ter bestrijding van de dennenprocessierups. De stof wordt vermengd met een vloeistof, meestal op alcoholbasis, onder in de stam ingespoten, en dan met het plantensap mee naar boven vervoerd.

Vanaf 1 mei mag abamectine op deze manier voor pijnbomen worden gebruikt, ook in de stad. Officieel gaat het om een proefperiode van vier maanden, maar Garonna verwacht dat die zal worden verlengd.

Het is nog een open vraag hoeveel effect dit zal hebben. De regio Lazio heeft deze maand 500.000 euro op de begroting gezet voor de injecties, maar milieugroepen voorspellen dat ongeveer zestig miljoen euro nodig is wil je alle bedreigde bomen behandelen. Bovendien, zegt Garonna, weten we nog weinig over de langetermijneffecten. Hoelang duurt het effect van dat pesticide, bijvoorbeeld?

Snuitmotten

De injecties zijn een noodmaatregel, maar tegelijkertijd moet worden gezocht naar een natuurlijke vijand van de bladluis. De parasolden en de bewuste parasiet „hebben elkaar in de evolutie nog nooit ontmoet”, zegt Garonna. Hij vindt dat snel moet worden onderzocht of de natuurlijke vijanden die er wel zijn in de VS en Canada, zoals bepaalde snuitmotten of vliesvleugelige insecten, veilig in Europa kunnen worden overgebracht.

Ook wil hij uitzoeken waardoor verschillende soorten pijnbomen verschillend reageren. De Aleppo-pijnboom (Pinus halepensis) en de zeeden (Pinus pinaster) bijvoorbeeld lijken minder vatbaar te zijn. Die twee soorten zijn inheems, terwijl Pinus pinea duizenden jaren geleden in Italië is geïmporteerd, mogelijk vanuit Turkije of Iran. In ieder geval kenden de Etrusken drieduizend jaar geleden al deze soort, die in Italië ook wel ‘pino domestico’ wordt genoemd, of de boom van de pijnboompitten.

Vorige week woensdag heeft een actiegroep in het park Doria Pamphilj driehonderd lieveheersbeestjes losgelaten in de hoop dat die een natuurlijke vijand van de parasiet blijken te zijn. Garonna heeft daar grote twijfels over, maar is er voorstander van om van alles te proberen. De afgelopen jaren zijn duizenden parasoldennen tussen Napels en Rome uitgedroogd. De milieuorganisatie Italia Nostra vindt dat het kabinet eigenlijk een „fytosanitaire noodtoestand” (een alarm voor planten) moet uitroepen. Als deze parasiet geen halt wordt toegeroepen, verandert niet alleen het aanzien van Rome onherroepelijk, waarschuwt Italia Nostra, maar zijn op termijn ook de pijnboombossen in Toscane en de parasoldennen aan de Franse Cote d’Azur in gevaar.