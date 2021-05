Struinend door een nieuwe conceptstore in het centrum van Winterswijk wordt mijn aandacht getrokken door de bonte mix aan koopwaar – van thee en boeken tot Afrikaans fairtrade-speelgoed – totdat er een vrouw van een jaar of zeventig de winkel binnenkomt. Met mondkapje en licht verwaaid haar kijkt zij even om zich heen, loopt vervolgens met ferme passen naar de kassa en vraagt de medewerkster: „Hallo, heeft u ook kaarten met de tekst ‘Groeten uit Winschoten’?”

