Uitgeverij Hearst bezuinigt Esquire weg, zoekt nieuwe uitgever voor Vogue en Glamour

Uitgeverij Hearst Netherlands wil stoppen met acht van de twintig mediamerken die het onder zijn hoede heeft. Dat schrijft het directieteam maandag in een verklaring, waarin het de reorganisatieplannen toelicht. Voor mannenblad Esquire, de luxe online marktplaats Designer Vintage en het financiële tijdschrift en platform Fiscalert dreigt opheffing.

Volgens Hearst is de reorganisatie noodzakelijk „om aan de veranderende eisen van consumenten en adverteerders te voldoen”. Vijf andere titels van het bedrijf mogen hopen op een andere uitgever. Het gaat hierbij om Vogue, Vogue Living, Glamour, National Geographic Traveler en Elle Eten.nl. Hearst zoekt samen met Vogue-en Glamour-eigenaar Condé Nast naar een nieuwe partner. Hoeveel banen bij de reorganisatie verloren gaan, kon een woordvoerder van Hearst niet zeggen.

De ondernemingsraad van Hearst beraadt zich op een advies rond de reorganisatieplannen. Dit advies wordt uiterlijk 31 mei verwacht. Daarna kan het bedrijf volgens de directie „meer inzicht geven in de nieuwe koers en contouren van de organisatie.” Bladen die het bedrijf in ieder geval blijft uitgeven, zijn onder andere Quote, National Geographic, Cosmopolitan en Elle. De uitgeverij zegt naast het terugbrengen van het aantal merken ook andere maatregelen te overwegen. Wat deze precies inhouden en of er gedwongen ontslagen zullen vallen, wil de woordvoerder nog niet kwijt.