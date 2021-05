Twintig jaar cel voor doden zwangere vrouw en veroorzaken explosie in flat

Een 46-jarige man uit Haarlem is maandag veroordeeld tot twintig jaar cel voor het doden van zijn vrouw en hun ongeboren kind in 2019. Hij is ook schuldig bevonden aan brandstichting. Hij veroorzaakte die dag met benzine een explosie in hun flatwoning in Haarlem.

De vrouw werd ontdekt nadat de politie was afgekomen op een melding van een explosie. Tijdens het blussen van de brand werd haar lichaam ontdekt. Ze bleek 31 weken in verwachting te zijn. Haar man meldde zich drie uur na de ontploffing bij de politie en beweerde dat het slachtoffer zelfmoord had gepleegd door het huis in brand te steken. Het echtpaar heeft nog drie kinderen van destijds 2, 6 en 9 jaar.

Het Openbaar Ministerie (OM) geloofde zijn verklaring niet. Hoewel het forensisch onderzoek bemoeilijkt werd door de gevolgen van het vuur, was wel duidelijk dat de vrouw al voor de brand was overleden doordat ze is gewurgd. De rechtbank vermoedt dat de man het huis in brand heeft gestoken om de gewelddadige dood van zijn vrouw te verhullen. De rechters rekenen het hem aan dat hij daardoor ook de andere bewoners van de flat in levensgevaar heeft gebracht. De man zelf weigerde openheid van zaken te geven, waardoor de achtergrond van de gebeurtenissen niet duidelijk is. Uit onderzoek bleek wel dat het stel relatieproblemen had.