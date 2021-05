Tom Dumoulin wil de liefde voor het fietsen niet meer kwijtraken

Het was in april, tijdens de Amstel Gold Race. Daar, langs het parcours, gekleed in een leren jack, kreeg Tom Dumoulin weer de kriebels. Pas een paar dagen eerder had hij bedacht dat hij het überhaupt wel leuk zou vinden erbij te zijn, en prompt kon hij op uitnodiging van koersdirecteur Leo van Vliet langskomen. „Daarvoor had ik niet serieus gefietst. Maar toen was ik bij de Amstel en toen dacht ik: ja, dit is wel gaaf. Zelfs zonder publiek hing er een speciaal sfeertje rondom die wedstrijd, waar ik vroeger als kleine jongen al ging kijken. Mijn vrouw en ik hebben een hele leuke dag gehad. Toen besefte ik dat ik het profwielrennen nog steeds wel een gave wereld vind.”

Tom Dumoulin is terug. Vorige week werd bekend dat een van Nederlands succesvolste wielrenners aller tijden, na een zelf ingelaste pauze van vier maanden, terugkeert in het peloton. Het grote doel van Dumoulin wordt de tijdrit tijdens de Olympische Spelen in Tokio, die eind juli zullen beginnen. Daarvoor rijdt hij, ter voorbereiding, de Ronde van Zwitserland en de Nederlandse kampioenschappen op de weg en tijdrijden.

Groot was de verrassing toen Dumoulin in januari aankondigde voor onbepaalde tijd te stoppen met wielrennen. Vlak daarvoor had zijn ploeg Jumbo-Visma nog aangekondigd dat hij opnieuw als een van de kopmannen, samen met de Sloveen Primoz Roglic en Steven Kruijswijk, zou meegaan naar de Tour de France en onder meer de Ronde van Vlaanderen zou rijden.

Maar de lol was weg bij de 30-jarige renner uit Maastricht, die in 2017 de Giro d’Italia won en een jaar later tweede werd in zowel de Giro als de Tour de France. „Ik was de afgelopen jaren sluipenderwijs een beetje kwijtgeraakt waarom ik dit doe, waarom ik het leuk vind”, zegt Dumoulin tijdens een persgesprek in een Van der Valk Hotel in Vught. „Het leven van een topsporter gaat altijd volle kracht vooruit, dat begon voor mij te wringen. Ik kreeg een hekel aan de fiets.”

Tuin omspitten

Dus trok Dumoulin zich van de een op de andere dag terug uit de wielerwereld. Hij rustte uit, ging veel wandelen met vrienden en met de hond, kluste in huis en spitte de tuin om. „Een fantastische tijd”, zegt hij terugkijkend. Wedstrijden keek hij niet, de fiets liet hij in eerste instantie gewoon staan.

Pas na een paar weken begon Dumoulin weer een beetje fietsen. Niet al te serieus, zonder trainingsplan. Een paar uur, soms rustig, soms hard. „Zo nu en dan heb je zin om gewoon twee uur heel hard te fietsen en moe thuis te komen. Niet echt met een idee, maar dan ga je gewoon. Dan gaat het zo lekker, dan ga je steeds harder en harder.”

Zo ontspruit langzamerhand een nieuw zaadje van liefde voor de sport. Daags na de Amstel Gold Race in de Limburgse heuvels besluit Dumoulin serieuze gesprekken aan te knopen met zijn ploeg én met de bondscoach. Koos Moerenhout. Want de Olympische Spelen komen eraan. „De Spelen heb ik al vijf jaar als droom in mijn hoofd zitten. En toen gaf Koos Moerenhout aan: ‘De deur staat altijd voor je open, en je moet echt pas een beslissing nemen als je er klaar voor bent, maar de selectie komt wel snel dichtbij.’ Dat was voor mij wel een trigger om er serieus over na te denken.”

Dumoulin concludeert: ik heb nog lol op de fiets, ik fiets zo nu en dan nog heel hard en ik wil naar de Olympische Spelen. „Ik wil er gewoon voor gaan. Als het dan mislukt, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd.”

Rechtlijniger

Wel is hij van plan een aantal dingen anders te gaan doen. Media bijvoorbeeld, die gaat hij minder uitgebreid te woord staan: „Ik liet me wel eens diep in de ziel kijken, maar dat voegt niets toe voor mij. Dat is alleen maar leuk voor jullie.”

Waar hij ook „korte metten” mee gaat maken, is iedereen tevreden houden, voor anderen na te denken. „Nadat ik een grote, belangrijke wielrenner was geworden, wilde ik het voor iedereen goed doen. Ik waaide met alle winden mee, daardoor was het ingewikkeld met mij te werken.”

Eigenlijk wil Dumoulin terug naar zijn eerste periode als prof, van 2012 tot hij de Giro won. „Toen wist ik wat ik wilde, was ik veel rechtlijniger. Daardoor was ik veel prettiger om mee samen te werken”, zegt Dumoulin. Als hij weet wat hij wil, wil hij maar zeggen, dan kan zijn team hem daarin bijstaan. Anders blijf je met zijn allen maar doelloos zoeken.

Boven alles wil hij de liefde voor het fietsen niet meer kwijtraken, ook niet tijdens moeilijke momenten „die vast nog gaan komen”, zegt Dumoulin. Zou het vervelende gevoel kunnen terugkeren? Dumoulin is vol vertrouwen dat hem dat niet gaat gebeuren: „Ik heb me gerealiseerd dat zelfs als ik stop als wielrenner, ik wel weer op de fiets wil stappen . Ik vind fietsen gewoon nog steeds heel erg leuk.”

Nog geen plan ná de Spelen

Maar nu eerst: de Olympische Spelen in Tokio. Voor de periode daarna is er nog geen plan – en dat is bewust. Dumoulin wil daar „nog helemaal niet mee bezig zijn”, zegt hij. „Het allerliefste wat ik nu wil doen is me voorbereiden op de Spelen en daar gaan voor het hoogste.”

Want hoewel hij zegt dat hij „geen” verwachtingen heeft voor de komende maanden, gaat Dumoulin niet alleen maar voor de lol weer op de fiets zitten: „Ik zou het project niet hebben aangepakt als ik zou denken dat ik daar kan presteren. Een deel van de lol is winnen en proberen te winnen. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog altijd het talent en de wilskracht en de benen heb om in goede doen een tijdrijder van wereldniveau te zijn. Of dat lukt is een tweede, maar ik hoop het wel.”