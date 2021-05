South Carolina voert vuurpeloton en elektrische stoel in voor doodstraf

De Amerikaanse staat South Carolina mag doodstraffen gaan voltrekken door middel van een vuurpeloton of de elektrische stoel. Een wet daartoe is vrijdag aangenomen door de gouverneur van de staat Henry McMaster, meldt persbureau AP maandag. In de zuidelijke staat zijn tien jaar lang geen executies uitgevoerd vanwege een tekort aan pentobarbital, de gifstof in dodelijke injecties. Met deze nieuwe wet hoopt de staat het uitvoeren van de straffen weer op gang te brengen.

„De families en geliefden van slachtoffers zijn bij wet gerechtigheid en afsluiting verschuldigd”, zegt de Republikeinse McMaster maandag op Twitter. „Nu kunnen we ze dat leveren.” Volgens de nieuwe wet blijft de dodelijke injectie de primaire executiemethode, maar moet bij tekorten worden overgestapt op de nu goedgekeurde alternatieven. Momenteel zitten in South Carolina 39 ter dood veroordeelde mensen vast. Sinds 1977 zijn 43 veroordeelden in de staat geëxecuteerd en twee anderen vrijgelaten toen bleek dat zij onschuldig waren.

Het tekort aan pentobarbital speelt de afgelopen jaren in meer van de 24 Amerikaanse staten die de doodstraf hanteren. Farmaceuten die vergelijkbare gifstoffen produceren, weigeren vaak om humanitaire redenen te leveren aan het Amerikaanse rechtssysteem. De staat Utah voerde in 2015 ook al het vuurpeloton opnieuw in. De staat Oklahoma overwoog eerder de gaskamer opnieuw in te voeren.