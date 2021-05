Snellere schadeafhandeling Groningen, keuze voor vaste vergoeding van 5.000 euro

Door een nieuwe regeling moeten huiseigenaren in de provincie Groningen sneller aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor bevingsschade door aardgasboringen. Het plan is om zo’n 200.000 huishoudens een vaste vergoeding van 5.000 euro aan te bieden als zij een claim indienen. Daarmee hoopt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat de vergoeding uit zal keren, „eenvoudige, relatief kleine schades” sneller af te handelen. Dat schrijft het instituut maandag in een verklaring. Het IMG heeft 1 miljard euro uitgetrokken voor de operatie, aldus het Dagblad van het Noorden.

Bewoners van het gebied rondom het Groningenveld die niet eerder een schademelding deden of van wie de melding nog niet in behandeling is genomen, kunnen kiezen voor de vaste vergoeding. Zij krijgen geen inspectie van hun huis, maar kunnen later ook geen aanspraak maken op extra vergoedingen - tenzij toekomstige bevingen opnieuw schade aanrichten. Volgens het Dagblad van het Noorden moeten bewoners foto’s opsturen van de schade en gaat het beoordelen daarvan „op basis van vertrouwen”.

IMG schrijft „na drie jaar schadeafhandeling” op „nieuwe, technische en praktische inzichten” te zijn gekomen over de schadeafhandeling van Groningse huizen die door bevingen zijn getroffen. Volgens het instituut kost het veel tijd en moeite om relatief kleine, eenvoudige schadegevallen op te lossen. Daardoor blijft weinig capaciteit over voor „complexe vraagstukken”, zoals het duurzaam herstellen en weerbaarder maken van panden. Het sneller afhandelen van de kleinere schade moet ervoor zorgen dat er meer capaciteit komt voor complexere schadeafhandelingen, aldus het IMG.

Sinds maart 2018 zouden zeker 110.000 schademeldingen zijn binnengekomen. Volgens het IMG zijn daarvan zeker 80.000 afgehandeld, voor een totaalbedrag van 600 miljoen euro.