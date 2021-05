Simons, Van der Staaij en Eerdmans spreken met informateur Hamer

De eerste fractievoorzitters spreken vandaag met de nieuwe informateur Mariëtte Hamer. Sylvana Simons van BIJ1 was vanochtend als eerste aan de beurt en sprak volgens de NOS met Hamer over kansenongelijkheid. „Het ging over arbeid en inkomen, wonen, onderwijs, noem maar op”, aldus Simons na afloop van het gesprek. „Aan de linkerzijde van de Kamer zijn genoeg overeenkomsten om hierover een samenwerking op te bouwen.”

SGP-voorman Kees van der Staaij zei na afloop dat hij een „prima” en „vooral inhoudelijk” gesprek had met Hamer. Ze spraken onder meer over een meer dienstbare overheid. „Het moet gewoon allemaal simpeler”, zei Van der Staaij. „We lopen vast in een brij aan regelingen, loketten, waarin heel veel burgers en bedrijven de weg niet meer weten. We kunnen hier met elkaar prachtige dingen bedenken, die veel te ver afstaan van de praktijk van alledag.” Ook zei Van der Staaij dat het formatieproces tot nu toe „te lang heeft geduurd”. „We moeten oppassen dat we niet te druk zijn met onze eigen vragen rond de verhouding tussen kabinet en Kamer, terwijl burgers daar niet op zitten te wachten.”

Joost Eerdmans van JA21 stelde achteraf het raar te vinden dat het uitgangspunt van zijn gesprek het herstelbeleid na de coronacrisis was. „Waarom dit thema, terwijl je het wat ons betreft beter over migratie kan hebben?”, zei Eerdmans. „Dat heeft effect op heel veel dingen in Nederland, zoals sociale voorzieningen of impact op achterstandswijken. Het is heel willekeurig om nu dit thema te pakken, dan het voor ons veel belangrijkere thema van migratie.” Ook stelde Eerdmans het „raar” te vinden om het over herstelbeleid te hebben tijdens de formatie. „Debat over grote thema’s hoort in de Kamer plaats te vinden”, aldus Eerdmans. In de formatieronde zou het volgens hem moeten gaan „over wie met wie het land gaat besturen”.

Caroline van der Plas, partijleider van BBB, was als vierde aan de beurt. Ook zij sprak met Hamer over het herstelbeleid na de coronacrisis en ook de verdeling van Nederland onder bijvoorbeeld burgers, industrie en de agrarische sector. „Het gaat om de vraag: wie krijgt welke ruimte in Nederland? Hoe gaat Nederland er over twintig, dertig jaar uitzien?” Daarnaast stelde Van der Plas open te staan voor een zakenkabinet. „Ik wil graag dat vakmanschap leidend is”, zei ze. „Dat je mensen hebt die uit de praktijk komen, vakministers die niet uit een bestuurlijke omgeving komen.”

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

