Recordverlies voor budgetmaatschappij Ryanair

Ryanair, de grootste budgetluchtvaartmaatschappij van Europa, heeft vorig jaar een recordverlies geleden. In het gebroken boekjaar, tot en met maart 2021, leed het Ierse bedrijf 815 miljoen euro verlies. Daarnaast boekte Ryanair nog eens 200 miljoen euro af op met name brandstofcontracten.

„2021 was het meest uitdagende jaar in de 35-jarige historie van Ryanair”, aldus het bedrijf bij de presentatie van de jaarcijfers maandagmorgen. Net als legio andere luchtvaartmaatschappijen had Ryanair veel last van de gevolgen van de Covid-19-crisis. Het bedrijf vervoerde 27,5 miljoen passagiers, 81 procent minder dan een jaar eerder. De omzet daalde ook met 81 procent, naar 1,64 miljard euro. Ryanair schrapte afgelopen jaar circa duizend arbeidsplaatsen en heeft nu ongeveer 16.000 werknemers.

Michael O’Leary, bestuursvoorzitter van de Ryanair Group, stelde maandag dat het bedrijf volgend jaar een licht verlies zal lijden, of mogelijk net quitte zal draaien. De afgelopen weken lieten weliswaar een stijging in boekingen zien, omdat de reisbeperkingen in onder meer het Verenigd Koninkrijk zijn versoepeld. Veel luchtvaartmaatschappijen maken extra vluchten op Portugal, een van de weinige veilige, ‘gele’ vakantiebestemmingen in Europa. Toch blijft voorspellen voor het boekjaar 2022 onmogelijk, aldus O’Leary.

Gamechanger

De Ryanair-topman meldde maandag dat de luchtvaartmaatschappij eind mei de eerste Boeing 737 MAX 8200 krijgt geleverd. Dit is twee jaar later dan gepland. Ryanair heeft 210 toestellen van dit type besteld; dat waren er aanvankelijk 135. De overige toestellen volgen vermoedelijk na het zomerseizoen.

Het Ierse bedrijf heeft een „bescheiden” korting bedongen bij Boeing vanwege de vertraagde levering, aldus O’Leary. De Boeing 737 MAX heeft twee jaar aan de grond gestaan na twee crashes binnen een half jaar (in oktober 2018 en maart 2019), waarbij in totaal 346 slachtoffers vielen en veel onduidelijkheid ontstond over het ontwerp van het toestel en mogelijke mankementen.

O’Leary noemt de Boeing 737 8200 een „gamechanger”, een toestel dat de luchtvaart gaat veranderen. Het vliegtuig biedt plaats aan 4 procent meer passagiers (197) dan de oorspronkelijke 737 MAX. Het verbruikt 16 procent minder brandstof en is 40 procent stiller dan de oude Boeing 737 MAX. O’Leary benadrukte dat Ryanair hiermee een belangrijke stap zet naar duurzamer vliegen. De Ierse maatschappij wil in 2030 12,5 procent van zijn vluchten uitvoeren op duurzame kerosine (sustainable aviation fuel of SAF). KLM moet in 2030 14 procent SAF bijmengen; dat is een van de voorwaarden die is gekoppeld aan de financiële steun van de Nederlandse overheid.

Ryanair ageert al maanden tegen die staatssteun. O’Leary vindt dat oneerlijke concurrentie; steun van overheden moet volgens hem niet alleen gaan naar de zogenoemde flag carriers, de nationale luchtvaartmaatschappijen zoals Air France/KLM, Lufthansa en SAS. Ryanair ontving het afgelopen jaar wel werknemerssteun van de overheid. O’Leary voert zestien rechtszaken bij het Europese Hof tegen de in zijn ogen illegale staatssteun, maar verloor de zaken waarin tot nu toe uitspraak is gedaan.