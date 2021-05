Opnieuw luchtaanvallen Israël op Gazastrook

Het Israëlische leger heeft hevige bombardementen uitgevoerd op verschillende doelen in en rondom Gaza-stad in de nacht van zondag op maandag. Dat meldt persbureau AP. Het is nog onbekend of hierbij doden zijn gevallen.

In een tijdsspanne van tien minuten waren zware explosies te horen. Lokale media schrijven dat een elektriciteitsverbinding van de enige centrale naar de zuidkant van de stad beschadigd is geraakt. In een korte verklaring op Twitter gaf het Israëlische leger aan verschillende „terroristische doelen” te bombarderen. Het bombardement kwam enkele uren nadat premier Netanyahu had aangekondigd dat de militaire operaties in de Gazastrook voorlopig nog niet zouden stoppen.

Zowel op zondag als in de nacht van zondag op maandag vuurde Hamas vanuit de Gazastrook ook opnieuw raketten af op Israëlische steden. De meeste van die raketten werden onderschept. In de steden Ashdod en Ashkelon zijn een aantal gebouwen geraakt, waaronder een synagoge. Daarbij zouden voor zover bekend geen slachtoffers zijn gevallen. Eerder op zondag voerde Israël ook al bombardementen uit op de Gazastrook, gericht op een tunnel van Hamas. Daarbij zijn zeker 42 mensen om het leven gekomen.

Bij de beschietingen tussen Hamas en het Israëlische leger, die nu een tweede week ingaan, zijn intussen volgens AP zeker 188 doden gevallen aan Palestijnse zijde en acht aan Israëlische zijde. Vanuit de Gazastrook zijn meer dan drieduizend raketten op Israël afgeschoten.

