Onderwijsinspectie positiever over islamitische Haga Lyceum Amsterdam

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam heeft de weg omhoog gevonden, maar is nog niet volledig uit de problemen. Dat schrijft de Onderwijsinspectie in een dinsdag gepubliceerd rapport over de islamitische middelbare school. In het eerste onderzoek sinds de bestuurscrisis van medio 2020, toen Haga-voorzitter Mohammed Laamimach en de omstreden directeur Soner Atasoy elkaar ontsloegen, zegt de inspectie „geen acute zorgen” meer te hebben over de veiligheid van de leerlingen. De toezichthouder kreeg „een positieve indruk” van de leskwaliteit, docenten spreken van een „meer ontspannen sfeer”.

Sinds januari ontving de inspectie „nauwelijks meer verontrustende signalen” over het Haga. De omstandigheden „op en rondom” de veelbesproken school zijn „ingrijpend en in gunstige zin” veranderd, aldus de inspectie.

Meer evaluaties

Wel moet het Haga binnen een jaar zorgen voor onder meer duidelijkere leerkaders en systematische leraren-evaluaties. Opvalt dat de inspectie in haar kritiek coulanter is dan voorheen; deels omdat coronabeperkingen het onderwijs en onderzoek bemoeilijkte, deels vanwege de verbeterde werkrelatie met de nieuwe schoolleiding, die zich minder weerspannig opstelt dan Atasoy deed.

Begin 2019 waarschuwde inlichtingendienst AIVD voor mogelijke extremistische banden in Atasoys verleden, waarop de inspectie de school zeer uitgebreid onderzocht en financieel wanbeheer en gebrekkig burgerschapsonderwijs constateerde; een oordeel dat de rechter vervolgens nuanceerde. In juni beoordeelt de inspectie in een tweede rapport of het nieuwe bestuur aan de toen opgelegde herstelopdrachten heeft voldaan.