Na de whodunnit nu graag de howdunnit

Weken werk had ik er in zitten: een bijna 6.000 woorden lange reconstructie van de lotgevallen van Lisa. Deze jonge vrouw was van haar 15e tot haar 21e in de greep van een man uit Nijkerk, die zich over haar ontfermde in een tijd waarin het niet goed met haar ging. De man dichtte zichzelf profetische gaven toe en wist zich al biddend aan haar op te dringen, zowel spiritueel als seksueel. Perversie, godsdienstwaanzin, een gesloten geloofsgemeenschap die de kwestie in de doofpot deed. Het was zo’n verhaal dat als vanzelf een groot publiek vond.

Aan dit artikel, uit oktober 2017, moest ik terugdenken toen ik in De Groene Amsterdammer het essay van Joost de Vries over ‘publieke executies’ las. „De journalist jaagt”, schrijft hij, „en eenmaal in het zadel met de prooi in zicht is het moeilijk overzicht te bewaren waar je precies op jaagt: op een misstand of op een lekker verhaal.”

In het geval van ‘profeet D.’ lag de attentiewaarde van mijn artikel niet bij de bekendheid van de dader of het slachtoffer, maar bij de al vaker in opspraak gekomen voorganger Mattheus van der Steen, die aan het hoofd van een succesvolle pinksterkerk stond waar slachtoffer en dader jarenlang samen het kinderwerk draaiende hielden. Zijn opvallende verschijning – geblondeerd haar, slangenleren schoenen, een uitzinnige presentatie en dito wonderclaims – maakte deze voorganger voor mediamakers en mediaconsumenten onweerstaanbaar. En, toegegeven, ook voor mij.

Daags na De Vries’ essay verscheen in de Volkskrant een artikel dat de strekking van zijn betoog perfect illustreerde. Ditmaal was Sywert van Lienden aan de beurt. Van Lienden bleek wel degelijk te hebben verdiend aan zijn (voor de zorg bestemde) mondkapjes.

De weetal die we allemaal al kenden, ontpopte zich de afgelopen jaren steeds meer tot bemoeial en zou nu dus ook nog eens een verdienal geworden zijn, terwijl hij zichzelf vooral als weldoener neerzette.

De weetal ontpopte zich de afgelopen jaren tot bemoeial en nu dus verdienal

Zonder bewijs van het tegendeel valt aan de kwaliteit van het artikel niets af te doen. Maar zou het er ook gekomen zijn als de sjoemelaar in kwestie een anonieme ambtenaar of onbekende ondernemer zou zijn geweest?

Je zou bij dit soort verhalen wensen dat de mediagenieke hoofdpersoon wat meer als middel zou fungeren om een grotere misstand aan te kaarten. Minder kop van Jut zou zijn en meer een casus om als samenleving van te leren. Want de whodunnit mag dan lekker weglezen, de samenleving heeft uiteindelijk meer aan de howdunnit. Welke omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat het mis kon gaan?

Denkend aan mijn artikel over profeet D. had ik, terugkijkend, bijvoorbeeld meer aandacht kunnen besteden aan het lot van slachtoffers in zedemisdrijven, wier aangifte vastloopt in soms jarenlange onderzoeken en rechtszaken. Of aan het verdwijnen van meldpunt Sektesignaal.

Maar het verhaal drong voor en de misstanden lieten op zich wachten. Niets menselijks is journalisten en hun lezers vreemd.