Megafusie van WarnerMedia en Discovery; geduchte concurrent voor Netflix

Disney en Netflix krijgen er een geduchte concurrent bij in de strijd om de streamende tv-kijker. En wel in de vorm van een samensmelting tussen de mediaconcerns Discovery en WarnerMedia, dat drie jaar na de mega-overname door telecomgigant AT&T alweer zal worden afgesplitst. De deal, maandag door AT&T en Discovery aangekondigd, moet medio volgend jaar zijn afgehandeld.

Het nog naamloze fusiebedrijf kan zich straks meten met de grootste spelers op de mondiale media- en entertainmentmarkt. Gezamenlijk hadden WarnerMedia en Discovery vorig jaar een omzet van 41 miljard dollar (circa 34 miljard euro). Dat is minder dan Disney (65 miljard dollar), maar meer dan Netflix (25 miljard dollar).

De lijst van merken die straks onder het nieuwe bedrijf vallen, is lang. Allereerst zijn er de streamingdiensten die het tegen Netflix moeten opnemen: Discovery+ van Discovery en HBO Max van WarnerMedia. Maar ook onder meer nieuwsorganisatie CNN, filmstudio Warner Bros., stripuitgever DC Comics (WarnerMedia), en de tv-zenders Animal Planet, TLC en Eurosport (Discovery) hebben over een tijdje dezelfde eigenaar.

Tv-abonnement de deur uit

AT&T kocht WarnerMedia een paar jaar geleden om zich te wapenen tegen de grote trend op mediagebied: consumenten die steeds vaker het ouderwetse tv-abonnement via de kabel de deur uitdoen, en hun programma’s, series en films voortaan streamen. AT&T, zelf ook tv-provider, hoopte de aankoop te gebruiken om klanten binnenboord te houden. Bij sommige abonnementen zat bijvoorbeeld gratis toegang tot HBO Max.

De aankoop van WarnerMedia kostte AT&T 85,4 miljard dollar. Het bedrijf stak zich er diep voor in de schulden. En AT&T moest flink doorbijten om de overname erdoor te krijgen: het Amerikaanse ministerie van Justitie vreesde dat de concurrentie in het geding kwam en stapte naar de rechter. Die gaf in juni 2018, bijna twee jaar na de aankondiging van de overname, groen licht – AT&T had zijn felbegeerde mediadivisie binnen.

Dat AT&T WarnerMedia nu alweer op afstand plaatst, lijkt ermee te maken te hebben dat het bedrijf zich meer wil richten op telecommunicatie – van oudsher zijn kernactiviteit. De afgelopen jaren kreeg het kritiek van activistische aandeelhouders, die vinden dat AT&T te veel ijzers in het vuur heeft. De aandeelhouders menen dat het bedrijf onderpresteert en zijn ook niet blij met de schuld van 169 miljard dollar die het op de balans heeft staan.

Het bedrijf dat ontstaat zodra de fusie voltooid is, zal voor 71 procent eigendom zijn van AT&T. De rest van de aandelen komt in handen van Discovery. Onderdeel van de deal is ook dat AT&T 43 miljard dollar in contanten en aandelen van WarnerMedia krijgt. David Zaslav, sinds 2007 topman van Discovery, gaat het nieuwe mediaconglomeraat leiden.