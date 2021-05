‘Overheid moet zorgen dat kind met handicap welkom is op crèche’

Nederlandse kinderopvangorganisaties vangen nauwelijks baby’s en peuters met een beperking op en worden daartoe ook niet aangezet door beleid of wetgeving. Dat moet anders, schrijft het College voor de Rechten van de Mens maandag in een advies aan de overheid. Dat kinderen met een beperking in Nederland vaak niet welkom zijn op de reguliere kinderopvang, is immers in strijd met het VN-verdrag handicap.

Directe aanleiding voor het advies is het sluiten van drie ‘plusgroepen’ van kinderopvangbedrijf Blos, waarover NRC vorig jaar schreef. De in Nieuwegein gevestigde kinderopvangorganisatie doekte vorig jaar drie gemengde groepen op, waar kinderen met en zonder handicap of ontwikkelingsstoornis bij elkaar zaten. Dit gebeurde nadat een private-equityfonds was ingestapt. De groepen waren de enige ‘inclusieve’ opvang in de regio Utrecht en het besluit leidde tot ontzetting bij ouders die vaak lang hadden gezocht naar passende opvang voor hun kind.

Vier organisaties en een aantal ouders en kinderopvangmedewerkers stapten naar het College voor de Rechten van de mens. De organisaties – het Gehandicapte Kind, Defence for Children, Artikel 1 Midden-Nederland en de lokale Stichting Eigenwijs in de Wijk – vroegen het College om advies over de kwestie.

VN-verdrag

Het College stelt nu vast dat in Nederland geen eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid van particuliere kinderopvangbedrijven voor baby’s en peuters met een handicap – in tegenstelling tot scholen. Dat is niet terecht, vindt het College. Het VN-verdrag schrijft immers voor dat de overheid ook werk moet maken van ‘inclusiviteit’ van private organisaties die het publiek diensten aanbieden. Staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken, VVD) liet vorig jaar nog een ander geluid horen. Op Kamervragen na het NRC-artikel antwoordde hij dat het aan kinderopvangorganisaties zelf is om te bepalen of ze gemengde opvang willen aanbieden of niet.

Het College merkt verder op dat de landelijke overheid steevast naar de plaatselijke gemeente als verantwoordelijke wijst voor opvang van kinderen met een handicap. Het zou de taak van de voorschoolse opvang zijn kwetsbare peuters op te sporen en op te vangen. Maar dat werkt niet, schrijft het College. De voorschoolse opvang is vooral bedoeld om taalachterstanden weg te werken en heeft niet genoeg geld, en ook niet genoeg gespecialiseerd personeel, voor dagopvang van kinderen met een handicap.

Lees ook: Private equity koopt de crèche, zorgkinderen moeten weg

Inclusieve opvang aanbieden is ingewikkeld, ziet het mensenrechtencollege ook. Als de overheid er echt werk van wil maken, zal het ook de wetgeving en de financiering moeten versimpelen. Die complexiteit van zorgfinanciering, en de lijst regels waar kinderopvangbedrijven aan moeten voldoen, werken belemmerend. Nu gratis kinderopvang toch op de agenda staat, schrijft het College, moet de overheid ook met beleid komen „om te waarborgen dat kinderen met een handicap op voet van gelijkheid met andere kinderen ten volle alle mensenrechten en fundamentele vrijheden kunnen genieten”.

Schaars

Crèches waar kinderen met én zonder beperking terecht kunnen zijn schaars in Nederland. NRC schreef vorig jaar over de sluiting van drie ‘plusgroepen’ in Houten, Zeist en Utrecht door Blos. Dat is met behulp van private-equitymiljoenen in korte tijd tot één van de grotere kinderopvangorganisaties in Nederland gegroeid. In 2018 nam Blos, waarin het Amsterdamse investeringsfonds Mentha Capital een meerderheidsbelang had genomen, een klein Utrechts kinderopvangbedrijf over dat een aantal gemengde groepen had. Al een jaar na de overname besloot Blos te stoppen met de groepen, omdat het de kwaliteit niet zou kunnen waarborgen. Geld zou niet het motief zijn. Het besluit leidde verontwaardiging in de landelijke en lokale politiek, maar is niet teruggedraaid.

Binnenkort komt Blos in buitenlandse handen. De Franse opvangorganisatie Babilou wil het bedrijf overnemen.