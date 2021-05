‘Inspiratie kan echt overal vandaan komen’

Rafael Hermans heeft meer met 1994 dan alleen dat hij in dat jaar werd geboren: de muziek uit die tijd spreekt hem aan. Drum ‘n’ bass, jungle en andere elektronische muziek met analoge sound. Zelf maakt hij zijn muziek, onder de naam MAC-V, graag met behulp van de geluiden die hij op straat opneemt.

Wat inspireert je?

„Het kan echt overal vandaan komen. Ik kan op straat lopen en iets zien of horen wat mijn aandacht trekt. Het geluid van de wind, van een fabriek, regen tegen de ramen, of zoals laatst een straatpredikant die het einde der tijden predikt. Ik neem het allemaal op en gebruik dat in mijn muziek. Ik vervorm het, trek het soms helemaal uit elkaar tot een soort soundscapes en maak er iets eigens van. Meestal hoor je dan ook niet meer wat het oorspronkelijk was. Dan wordt het echt iets nieuws en unieks.

„Ik woon dicht bij de Hoogovens, en hoewel de gassen die daar uitkomen natuurlijk afschuwelijk zijn, is het ’s nachts wel ontzettend mooi en een beetje apocalyptisch met al die lichtjes. Er ligt daar ook een treinspoor en soms, als de wind precies goed staat, hoor je de claxon van de trein die op een windvlaag over Beverwijk heen wordt gegooid. Een enorm dystopisch geluid, zoiets trekt mij enorm en verwerk ik graag in mijn muziek.

„In 1994, mijn geboortejaar, was jungle en drum ‘n’ bass op het hoogtepunt. Die tijd hoor je terug in mijn werk. Maar ik luister ook veel jazz, Pharoah Sanders, Miles Davis, Jan Akkerman. Soms speel ik een plaat wat langzamer af, zodat ik de kleine, onopvallende elementjes beter kan horen en weer in mijn muziek kan gebruiken. Een stukje percussie, een achtergrondgeluidje dat per ongeluk is opgenomen, het stemmen van een gitaar.”

Welk nummer had je graag zelf willen maken?

„Oef, als ik echt moet kiezen, dan ‘Rings Around Saturn’ van Photek uit 1998. Dat kan ik op elk moment van de dag draaien. Het begint heel kalm en minimalistisch, je hoort regen en vogels op de achtergrond, en dan bouwt het op tot de drum breaks inkomen. De manier waarop alles met elkaar in verbinding staat, de ‘call and response’ tussen de bas- en drumpartijen die op elkaar reageren, de breaks, dat spreekt mij enorm aan. Het is een fijn, warm, atmosferisch nummer. Ik vind bijna alles van Photek goed. Hij heeft mij heel erg geïnspireerd: hij gebruikte ook veel ‘field recordings’, is ook groot fan van jazz, ook van Miles Davis. Hij speelde zelf ook saxofoon en piano, en dat hoor je ook terug”

Wat sleepte je door de lockdown?

„Ik vond het eigenlijk niet zo erg dat we allemaal even een stapje terug gingen. Ik hou wel van leuke feesten en harde muziek, maar ik ben wel een rustig persoon en vond het fijn dat ik wat meer contact met vrienden en familie had de afgelopen tijd. In mijn muziek voelde ik ook minder druk, geen deadlines waarop ik een nummer af moest hebben, maar alles in m’n eigen tempo. Daardoor durfde ik ook meer te experimenteren met de mildere kant van mijn sound.

„Los van het feit dat er geen feesten mochten worden gehouden waar ik kon draaien, is er voor mij in feite weinig veranderd. Ik moet wel toegeven dat ik voor corona al een beetje een kluizenaar was, en dat ben ik nu nog. Ik werk bij een inloophuis voor dak- en thuislozen, en dat geeft me veel voldoening. Ik heb in deze periode wat extra uren gekregen, ik ben er vaak bezig.

„In rust zit iets fijns. We hebben een hond genomen, en wandelen met hem geeft me enorm veel voldoening. Dan kijkt hij mij aan, en dan voelt het alsof hij mij begrijpt. En ik denk dat als ik hem aankijk, hij ook denkt dat ik hem begrijp. Het heeft allemaal eigenlijk best wel een positief effect op mij gehad.”

Ik geef het stokje door aan: „Robbert Peperkamp uit Arnhem, eigenaar van het label Next Phase Records en zelf muzikant onder de naam Infest. Hij heeft mij altijd op sleeptouw genomen en ik heb hem altijd bewonderd, omdat hij hier in Nederland niet altijd de erkenning heeft gekregen die hij in mijn optiek wel verdiende. Hij was meer bekend in Engeland en andere landen, dan hier. Robbert is ook een hele toffe kunstenaar, hij maakt alle artwork zelf. Elke albumhoes schildert hij in zijn eigen atelier. Hij smijt met dingen, plakt er dingen bij, gewoon heel erg inspirerend voor mij.”

