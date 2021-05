Ietsje meer

Het is tijd voor de beste week van het jaar, althans, als je zoals ik al dertig jaar diehard-Songfestivalfan bent. Toen ik donderdag ging dauwtrappen met de familie was het een verademing om zelfs de meest Eurovisiesceptische bloedverwanten opeens opgewekt te horen over het liedjesfestijn. Tegen de zus jubelde ik hoe heerlijk het was dat de flauwe grappen hadden plaatsgemaakt voor enthousiasme.

„Ze vinden het alleen maar leuk omdat we het de afgelopen jaren eindelijk weer eens goed doen”, mompelde ze. „Zodra we in de onderste regionen eindigen, zijn ze weg hoor. In Nederland zijn we alleen geïnteresseerd als er winst te behalen valt. Zie je ook bij sport. We hebben alleen aandacht voor de sporten waarin we uitblinken, zoals voetbal of schaatsen.”

„Dat komt toch ook doordat in ons land miljoenen voetballen of schaatsen”, opperde ik.

„Kip-eiprobleem”, kaatste de zus terug. „Pas toen Raymond van Barneveld succes oogstte met darten, gingen we opeens massaal pijltjes gooien. We willen pas iets wanneer we weten dat we er niet bij voorbaat kansloos in zijn.”

Ik krijg altijd een piep in mijn oor als ik met haar discussieer over iets waarvan zij bij voorbaat vindt dat ze gelijk heeft, dus ik zei gedag en ging achteraan het familiepeloton fietsen.

Daar begon het piekeren. De Nederlandse Songfestivalinzending staat er bij de bookmakers momenteel niet best voor, op plek 30 van de 39. Ik hoop dat er in ons land belangstelling voor Eurovisie blijft, zelfs al halen we dit keer niet de toptien. De voorpret is zo geweldig, het sleept mij elke keer de lente, met al haar teleurstellingen, weer door. Dave Boomkens, co-auteur van Het Grote Songfestivalboek, noemt dat ‘de Koorts’: het uitzien naar het festival. De zenuwen, net als met een WK voetbal, voor het loten. Het van tevoren discussiëren over wie de beste kansen heeft. Hoe is iemand in vorm, hoe zal er onder enorme druk worden gepresteerd. Werkt de techniek, het team. Pakt de startpositie gunstig uit. En dan is er ook nog het genoegen om nieuwe talenten ontdekken.

Eigenlijk, dacht ik, is het met Eurovisie hetzelfde als wat onze oudoom Karel altijd riep wanneer zijn vrouw weer was aangekomen: dat hij weer ietsje meer had om van te houden. Het loont om ook zo naar het Songfestival te kijken, want dan heb je een extra week per jaar om je op te verheugen. Het enige dat je ervoor op hoeft te brengen, is enthousiasme en bam, blijkt er opeens nog meer waarvoor je kunt bestaan, een extra reden om de dagen af te tellen.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.