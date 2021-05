‘Freelancen is tegenwoordig voor het grote deel een keuze’

Hoe ziet de ideale arbeidsmarkt eruit? „De utopie zou zijn: iedereen freelancer”, zegt Peggy de Lange. Met een lach – ze pleit natuurlijk niet echt voor complete afschaffing van het vaste dienstverband. „Maar dat bedrijven steeds meer naar het model gaan van een kern met vaste werknemers en daaromheen een freelancenetwerk, is voor ons wel ideaal.”

Met ‘ons’ bedoelt De Lange Fiverr, een onlinemarktplaats voor freelancers. Het Amerikaans-Israëlische bedrijf, opgericht in 2010, biedt zelfstandige ondernemers de mogelijkheid zichzelf voor klussen aan te bieden tegen een prijs die ze zelf vaststellen. Voor elke binnengehaalde opdracht betalen ze Fiverr 20 procent van de opbrengst.

De freelancemarkt internationaliseren, dat is wat Fiverr doet. Zzp’ers op het platform concurreren niet meer enkel met plaats- of landgenoten, maar met de hele wereld. Een winkelier in Papendrecht die een nieuw logo wil, kan de opdracht gunnen aan een ontwerper uit Purmerend – maar ook aan een freelancer in Pakistan, die waarschijnlijk van een veel lager tarief kan rondkomen. Om die reden krijgen Fiverr en concurrerende platforms als Upwork kritiek: ze zouden bijdragen aan de race to the bottom in de freelance-economie.

De Lange (49) werkt sinds 2012 bij Fiverr. Ze is eindverantwoordelijk voor de internationale groei, buiten de Amerikaanse thuismarkt. En groeien doet Fiverr. De omzet in het eerste kwartaal verdubbelde op jaarbasis, nadat de opbrengst over 2020 al met 77 procent was gestegen naar 189 miljoen dollar (156 miljoen euro). Hoewel nettowinst tot nu toe uitbleef, is Fiverr op de beurs in New York momenteel ongeveer 6 miljard dollar waard – ruim vijf keer zo veel als bij de beursgang in 2019.

Voor een deel heeft Fiverr zijn snelle groei in het voorbije jaar te danken aan de coronacrisis. Het café op de hoek moest opeens een site met reserveringssysteem hebben, de winkelier verderop begon een webshop. „Bedrijven die helemaal geen digitale mindset hadden”, zegt De Lange, „moesten die noodgedwongen ontwikkelen.” Freelancers boden daarbij vaak uitkomst. Hoeveel zelfstandigen op Fiverr actief zijn, wil het bedrijf niet zeggen. Wel is duidelijk dat er eind maart 3,8 miljoen opdrachtgevers waren, 1,3 miljoen meer dan een jaar eerder.

De coronacrisis is ooit voorbij. Is dan ook Fiverrs snelle groei verleden tijd?

„Wij verwachten door te gaan op de ingezette weg. Het hele arbeidsproces is aan het veranderen. Vroeger hoorde je als iemand ging freelancen nog wel eens: oh, wat zielig, ben je je baan kwijt? Tegenwoordig is dat echt een keuze. Zeker fulltime-freelancers willen graag zelfstandig zijn.”

Niet voor iedereen is freelancen een keuze. In sommige vakgebieden is amper nog vast werk.

„Ik denk dat het voor een overgroot deel van de freelancers wel een keuze is. Dat heeft ook met de millennialinstelling te maken, mensen willen niet meer twintig jaar bij hetzelfde bedrijf werken. Ze willen meer vrijheid, misschien wel drie banen bij drie opdrachtgevers.

„Als mensen eenmaal geproefd hebben van succes als freelancer, willen ze niets anders meer. En als je goed bent, zorgen wij wel dat het publiek naar je toekomt. Je hoeft je bij ons niet druk te maken over acquisitie, niet achter facturen aan te bellen. En voor bedrijven geldt: met veel vaste medewerkers ben je kwetsbaar, dus als je merkt dat je met een flexibelere organisatie ook succesvol kunt zijn, kan ik me niet voorstellen dat je nog teruggaat.”

Een deel van de freelancers zal zo’n millennialinstelling hebben. Maar er blijft een groep zelfstandigen-tegen-wil-en-dank die liever in vaste dienst treden, bijvoorbeeld omdat ze nu geen huis kunnen kopen.

„Ik denk dat we meer naar het systeem eromheen moeten kijken. Dat het voor freelancers wél mogelijk moet worden een hypotheek te krijgen. Ik ben zelf ook jaren freelancer geweest, dus ik heb met dezelfde problematiek te maken gehad. Ik hoop dat daar verandering in komt.”

Cv-opstellers, tatoeage-ontwerpers, sessiemuzikanten, speechschrijvers, marktonderzoekers – ze kunnen allemaal terecht op Fiverr. Maar van de opdrachten daar zullen ze niet allemaal rijk worden. Zo vragen tekstschrijvers vaak niet meer dan 3 cent per woord. Een Nederlandse copywriter die voor zo’n tarief werkt, moet maandelijks ongeveer 125 A4’tjes volschrijven om aan het minimumloon te komen.

Is het voor jullie belangrijk dat freelancers op Fiverr altijd eerlijke prijzen kunnen rekenen?

„De freelancer mag zelf bepalen wat hij vraagt. En opdrachtgevers zijn bereid om te betalen voor kwaliteit. Sommige freelancers zijn net een half jaar actief en verdienen nu al een bovenmodaal inkomen.”

Succesverhalen, zijn dat niet de uitzonderingen?

„We hebben onlangs een kleine steekproef gedaan, waaruit bleek dat de helft van de freelancers op Fiverr hun diensten fulltime bij ons aanbiedt. Dat zegt toch wel voldoende. Als je fulltime freelancer bent bij ons, toont dat aan dat je via ons platform in je levensonderhoud kan voorzien.”

Maar Fiverr maakt tariefverschillen tussen freelancers heel inzichtelijk. Dat drukt de prijzen toch?

„Wij hebben niets met die race to the bottom te maken. Bedrijven die goed draaien en wat meer geld te besteden hebben, zijn ook bereid meer uit te geven. Zij werken met freelancers die hogere tarieven rekenen. Het gaat om kwaliteit. Freelancers concurreren bij ons niet op basis van prijs.”

Volgens Nederlandse freelancers en opdrachtgevers die op Fiverr actief zijn, is prijs de belangrijkste factor. In arme landen vind je altijd wel freelancers met lagere tarieven.

„Wij krijgen die signalen niet zozeer. De gemiddelde uitgave van een bedrijf op Fiverr lag een jaar geleden op 177 dollar, dat is nu 216 dollar. En in de offlinewereld is dit natuurlijk niet anders: als drie partijen meedingen naar een opdracht, is er ook concurrentie. Maar het is goed dat deze freelancers dit benoemen. Ik zou willen zeggen: ga eens naar ons forum en kijk hoe andere freelancers dit opgelost hebben.”

Dus u zegt: mensen die niet de gewenste tarieven kunnen rekenen, niet kunnen rondkomen, die kunnen daar zelf iets aan doen?

„Als je actief wil worden op Fiverr, zou ik in eerste instantie kijken: wie is er succesvol en waarom? Hoe adverteer je jezelf? Een beetje research, naar het forum gaan en met andere freelancers spreken – ik denk dat je dan een hele goede start maakt.”

Maar een freelancer die nu 10 euro rekent en de prijs verhoogt naar 20 euro, loopt de volgende opdracht toch gewoon mis?

„Het ene bedrijf kan denken: dat vind ik te veel geld. Het andere kan bereid zijn het te betalen. Het ligt er ook een beetje aan hoe freelancers zichzelf aanprijzen. Genoeg van hen hebben geen of nog weinig ervaring. Die moeten leren hoe ze hun dienst het beste beschrijven. Daar valt nog veel te winnen.”

Jullie geloven dat Fiverr voorlopig niet is uitgegroeid. Komt dat doordat freelancers zo graag willen freelancen, of doordat het bedrijfsleven zijn flexibele schil wil uitbreiden?

„Een combinatie van beide, denk ik. Bedrijven komen erachter dat er online ontzettend veel talent te vinden is. Ze kunnen bij ons letterlijk in drie minuten iemand vinden voor een project, dat 24 uur later al klaar kan zijn. Anderzijds is er voor de freelancers het gemak van het platform. En hoe meer bedrijven gebruikmaken van freelancediensten, hoe meer werk er is voor iedereen.”

Lisanne Veenendaal (24), singer-songwriter „Normaal verdien ik mijn geld met live-optredens, maar toen begon de lockdown. Ik ging op Fiverr om liedjes in te zingen en zangpartijen te schrijven. Eerder gebruikte ik Fiverr al voor mijn eigen videoclips. Als je iemand uit de Filippijnen kunt strikken, is dat veel goedkoper dan iemand uit Nederland. „De eerste dag had ik meteen drie orders. Inmiddels heeft Fiverr me aangemerkt als professional. Dat is een gigantisch verschil. Eerst kreeg ik verzoeken van particulieren die een vaderdagliedje hadden geschreven. Nu doe ik projecten voor grote artiesten, veel dj’s. Waar ik nu 100 dollar voor krijg, leverde eerder een tientje op. Niet alle verzoeken die ik krijg, passen goed bij me. Maar als ik alles zou aannemen, zou ik ervan kunnen leven.”