Frankrijk, Duitsland en Spanje zetten nieuwe stap in ontwikkeling gevechtsvliegtuig

Frankrijk, Duitsland en Spanje hebben maandag een overeenkomst bereikt over de ontwikkeling van een nieuw gevechtsvliegtuig en een onbemande drone. De drie landen investeren samen 3,5 miljard euro in het ontwerp en de bouw van proefmodellen. Dat meldt persbureau Reuters maandag. In 2024 moeten de tekeningen af zijn, waarna in 2027 de prototypes van de gevechtstoestellen worden opgeleverd.

In 2017 maakten Frankrijk, Duitsland en Spanje hun plannen bekend voor een ‘Future Combat Air System’ (FCAS). Met een geschat prijskaartje van zo’n honderd miljard euro werd het in één klap het grootste Europese defensieproject. De Franse vliegtuigbouwers Dassault Aviation en Airbus en het Spaanse defensie-techbedrijf Indra Sistemas zijn vanaf het begin betrokken bij de bouw van de zogeheten New Generation Fighters, die vanaf 2040 de Franse Rafale en de Duitse en Spaanse Eurofighters moeten vervangen. Volgens persbureau Reuters liepen de onderhandelingen de afgelopen maanden vertraging op door discussies over onder andere intellectueel eigendom van de technologie en winstdeling onder de vliegtuigbouwers. Nu is toch een akkoord bereikt.

De Franse minister van Defensie Florence Parly schrijft op Twitter dat „Frankrijk, Duitsland en Spanje bouwen aan een van de belangrijkste instrumenten voor hun soevereiniteit en die van Europa in de 21ste eeuw”. Volgens Reuters verdelen de landen de kosten voor deze fase van het project evenredig.