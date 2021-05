Fiscus verstuurt 60.000 excuusbrieven na frauderegistratie, ontvangers reageren geagiteerd

De Belastingdienst heeft tot nu toe 60.000 mensen die geregistreerd stonden in het register van de fraudesignaleringsvoorziening (FSV) een excuusbrief gestuurd. Daarin biedt de fiscus excuses aan voor het onrechtmatig bewaren van gegevens of het misbruiken daarvan. „Sommige gegevens zijn onterecht opgenomen en sommige verkeerd gebruikt. Dat spijt ons zeer”, schrijft de Belastingdienst in de betreffende brief.

In totaal staan 240.000 mensen opgenomen in dit register; alle getroffenen zullen de brief naar verwachting voor eind juni ontvangen. De fiscus gebruikte de FSV tussen 2012 en 2020. Vorig jaar is het systeem stopgezet omdat uit onderzoek bleek dat de privacyregels werden geschonden.

Veel ontvangers hebben geagiteerd op de brief gereageerd. Tegen de NOS zegt Duygu Akçay, die de brief ontving, onaangenaam verrast te zijn. „Ik was echt laaiend toen ik de brief las”, aldus Akçay. Anderen zijn ook geschrokken bij het lezen van de brief, omdat ze nooit gebruik zouden hebben gemaakt van toeslagen en altijd belasting zouden hebben betaald. Ook vragen ze zich af of hun dubbele nationaliteit een rol heeft gespeeld bij opname in het register. Volgens de Belastingdienst werden niet alle 240.000 geregistreerden ook daadwerkelijk als fraudeur gezien.

Privacy

In maart schreef verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën, D66) aan de Kamer dat de groep mensen die de brief ontvangt „zeer divers” is. „Daarbij kon het gaan om signalen van mogelijke fraude, maar ook om andere signalen die als risicovol werden beschouwd.” Als voorbeelden noemt Vijlbrief „hoge reiskosten als iemand dicht bij zijn werk woonde”. De staatssecretaris schreef ook te verwachten dat de brief niet alle „vragen die bij deze mensen leven” zal beantwoorden. De brieven zijn in fases verstuurd, zodat de Belastingdienst de tijd krijgt om eventuele vragen te beantwoorden.

De FSV werd door ambtenaren van de fiscus gebruikt om risico’s op mogelijke fraude te inventariseren. Het kabinet besloot vorig jaar de FSV, samen met andere registratiesystemen, niet meer te gebruiken. Aanleiding daarvoor was een conclusie van onderzoeksbureau KPMG dat de systemen niet voldoen aan de privacywetten. Eind februari haalde staatssecretaris Vijlbrief de FSV om die reden al uit de lucht.

Er waren signalen bij de Belastingdienst dat de mensen in de FSV mogelijk hadden gefraudeerd, maar onduidelijk was of die aanwijzingen terecht waren. Het ging om externe signalen, zoals strafrechtelijke vervolging of tips van derden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoek nog of de fiscus het recht had om de lijsten bij te houden. Naar verwachting presenteert de AP de conclusies deze zomer.

