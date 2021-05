Maxima: ‘Dat mensen iets zeggen over ons, zal altijd blijven’

Voor haar kennismaking met toenmalig prins Willem-Alexander ging Máxima ervan uit dat ze nooit zou trouwen. Ze dacht dat ze het goede huwelijk van haar ouders niet zou kunnen evenaren. „Passie” zou ze onder meer in haar werk als bankier zoeken, zei ze maandagavond in een persoonlijk getint tv-interview met Matthijs van Nieuwkerk, ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag.

Het interview was het eerste lange vraaggesprek op televisie dat Máxima in haar eentje gaf. In het interview van ongeveer een uur ging ze in op haar eerste kennismaking met Willem-Alexander in het Spaanse Sevilla, blikte ze terug op persoonlijke zaken zoals haar huwelijksdag, de zelfmoord van haar zus Ines, en haar werk voor de VN en talloze nevenactiviteiten in Nederland.

Ook reageerde ze op de publieke verontwaardiging over de koninklijke herfstvakantie in coronatijd naar Griekenland, vorig najaar. „We hebben gefocust op wat kon, en niet op wat niet kon”, aldus Máxima. „Het kon nog steeds, we gingen naar ons eigen huis. We zijn door een inschattingsfout gegaan. Het was meer solidair geweest…”

We hebben gefocust op wat kon, en niet op wat niet kon

Ook de ophef rond de dure speedboot van de koning, stelde Van Nieuwkerk aan de orde. „Hoge bomen vangen veel wind”, zei Máxima daarover. „Het was iets dat mijn man heel graag wilde hebben. Ik gun hem dat wel, maar dat mag je niet afdoen van alle werk dat hij voor Nederland doet.” Door de ophef was er te weinig aandacht voor al het werk dat hij voor Nederland doet, liet ze doorschemeren. Ze zei: „Dat mensen iets zeggen van onze positie, dat zal altijd zo zijn. We moeten ons focussen op ons werk.”

Het persoonlijkste deel ging over de zelfmoord van haar depressieve zus Ines in 2018. Máxima liet doorschemeren het gevoel te hebben destijds meer te hebben kunnen doen: „Door ons”, doelend op het gezin, maar ook de therapeuten die haar zus begeleiden. „Het heeft me een paar jaar gekost, maar ik denk aan haar met een grote glimlach.”

Máxima zei verder ervan uit te gaan dat de huidige kroonprinses Amalia, haar toekomstige taak zal aankunnen. „Je krijgt de kans iets te betekenen, iets te veranderen. Ze zal haar passies kunnen ontwikkelen, maar ze is er nog niet. Ze is zich als meisje aan het ontwikkelen. Hoe kunnen we haar de vrijheid geven om fouten te maken, en ruimte geven om sterke dame te worden.”

Lees ook: De jonge jaren van Máxima: wennen aan een keurslijf

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) kon Van Nieuwkerk alles vragen dat hij wilde. Aan het interview, opgenomen op 7 mei, ging wel een „kennismakingsgesprek vooraf” tussen Máxima en Van Nieuwkerk , aldus de RVD. De RVD wilde niet zeggen hoe lang het voorgesprek van Van Nieuwkerk met Máxima heeft geduurd. Bij koning Willem-Alexander was dat bijna drie uur, toen die vijftig werd in 2017.

De NOS publiceerde de afgelopen dagen al enkele fragmenten van het interview. Daarin vertelde Máxima hoe ze in de eerste jaren na haar komst naar Nederland kriskras het land rondreisde met een grote landkaart en pruik vermomd om haar ‘nieuwe land’ beter te leren kennen. Ze bezocht onder meer het Groninger museum, maar at ook bitterballen in een café in gesprekken om haar „Nederlands te oefenen”.

Vergeleken met tien jaar geleden, toen de NOS een portret van Máxima uitzond naar aanleiding van haar 40ste verjaardag, is haar taalgebruik in het Nederlands verbeterd, al maakte Máxima ook nu haar zinnen, met name op gevoelige momenten, geregeld niet af.