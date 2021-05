Ondernemersvertrouwen voor het eerst sinds pandemie weer positief

Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis hebben ondernemers in Nederland weer voorzichtig vertrouwen in de toekomst. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de stemming in het bedrijfsleven sinds 2008 peilt. De zogenoemde stemmingsindicator lag aan het begin van het tweede kwartaal op 2,3 - voor het eerst sinds de crisis boven de 0. Precies een jaar geleden lag dit getal op een historisch dieptepunt van -37,2.

„Een stemmingsindicator van 0 houdt in dat optimisten en pessimisten in het bedrijfsleven elkaar in evenwicht houden”, licht hoofdeconoom bij het CBS Peter Hein van Mulligen toe. Dat die eersten nu in de meerderheid zijn, heeft volgens hem te maken met de versoepelingen van de coronamaatregelen en de voortgang in de vaccinatiecampagne. Wel benadrukt hij dat de waarde van 2,3 het resultaat is van sterke verschillen in vertrouwen tussen bedrijfstakken onderling. Zo ligt het vertrouwen in de horeca op ruim -30, terwijl groothandels (12,3), IT-bedrijven (4,9) en de bouwsector (14,3) „het wel weer zonnig inzien”.