UNICEF: G7-landen moeten extra vaccins delen

De landen van de G7 zouden via het vaccinprogramma COVAX hun overtollige vaccins moeten delen met de rest van de wereld. Daartoe roept het hoofd van UNICEF op. Deze noodmaatregel zou noodzakelijk zijn om de terugval in beschikbare vaccins op te vangen nadat India de export van AstraZeneca-vaccins die in het land worden gemaakt aan banden heeft gelegd.

Het tekort aan vaccins zou volgens UNICEF, dat de distributie van vaccins aan arme landen via het programma COVAX overziet, in mei oplopen tot 140 miljoen vaccins en in juni tot 190 miljoen. Door overtollige vaccins te delen, zou een deel van dit tekort opgevangen kunnen worden.

„Direct beschikbare overtollige dosissen delen is een minimale en essentiële noodmaatregel, die nu onontbeerlijk is”, aldus UNICEF-topvrouw Henrietta Fore. Volgens Fore zouden de G7-landen ongeveer 20 procent van hun voorraad kunnen delen zonder dat hun eigen vaccinatieprogramma’s daarmee vertraging zouden oplopen. De G7-landen zullen komende maand samenkomen in het Verenigd Koninkrijk, waarbij het coronavirus een van de agendapunten zal zijn.